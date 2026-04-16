נחשף: כלי המלחמה החדש של צה"ל נכנס לפעולה. צפו

המערכת, שמחליפה את הכלים המיושנים אחרי 50 שנה, מקצרת את זמן התגובה לפחות מדקה: "יותר אש בפחות זמן"

לראשונה מאז נכנס לשורות צה"ל, ביצע תותח ה"רועם" ירי מבצעי בשירות חיל התותחנים. כוחות חטיבת האש 282 הפעילו בימים האחרונים את המערכת החדשה והמתקדמת לסיוע לכוחות המתמרנים בצפון, ותקפו באמצעותה מטרות של ארגון הטרור חיזבאללה מהן בוצע ירי לעבר כוחותינו.

עבור חיל התותחנים מדובר ברגע מכונן המייצג שינוי תפיסתי עמוק. ה"רועם" הוא התותח האוטומטי הראשון בצה"ל מזה עשרות שנים, והוא מחליף את מערכות הירי הישנות ששירתו את החיל בחצי המאה האחרונה. המערכת החדשה מותקנת על גבי משאית כבדה המסוגלת לנוע באופן עצמאי ללא מוביל, מה שמאפשר מעבר מהיר בין עמדות וחמיקה מאיום על הכוחות.

"משאית חכמה שמשנה את כללי המשחק"

סא"ל ב', ראש ענף 'רועם' במל"י, מסביר את הבשורה שמביא הכלי החדש: "הרועם מביא איתו המון יכולות חדשות – גם ניידות, גם אוטומציה מלאה וגם יכולת לפעול בעומק שטח אויב. הוא יורה רחוק ומדויק יותר, ומה שבעבר נעשה ידנית – היום מתבצע אוטומטית".

היתרונות המבצעיים של ה"רועם" באים לידי ביטוי בקצב אש גבוה במיוחד ובזמן תגובה מהיר, שקוצר לפחות מדקה מרגע קבלת המטרה ועד לירי. בנוסף, המערכת דורשת שלושה אנשי צוות בלבד להפעלתה, לעומת שמונה בתותחים הישנים, ומסוגלת לבצע ירי במספר מסלולים כך שפגזים שונים יפגעו במטרה בו-זמנית.

מהפכה ביחידות האש: מהסדיר למילואים

הירי בצפון, שבוצע לעבר מטרות נ"ט ותמ"ס שהיוו איום על כוחותינו, הוגדר כהצלחה מבצעית מלאה. בצה"ל כבר מסתכלים קדימה ומתכננים להכניס את התותח החדש לשימוש רחב יותר, תוך הסבה הדרגתית של גדודי ה"דוהר" בסדיר ובמילואים לשימוש במערכת המתקדמת.

לצד הטכנולוגיה, סא"ל ב' מבקש להדגיש את חשיבות הלוחמים: "זה אירוע היסטורי, אבל בסוף מי שמנצח זה לא התותח – אלא האדם. יש כאן לוחמים שמפעילים את הכלים האלה כבר יותר משנתיים וחצי ברצף לחימה, והם אלו שעושים את ההבדל הגדול". עם הטמעת ה"רועם", בחיל התותחנים מתאימים את עוצמת האש לא רק לשדה הקרב הנוכחי, אלא גם לאתגרים העתידיים של צה"ל.