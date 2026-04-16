צה"ל הודיע: זו האוכלוסיה שתפסיק לעשות מילואים

בצה"ל החליטו היום (חמישי) על שינוי משמעותי במדיניות השירות עבור מערך המילואים. לאחר עבודת מטה מעמיקה, הוחלט להקפיא את שירותם של משרתי מילואים המוכרים כבעלי נכות על ידי אגף השיקום במשרד הביטחון. המהלך נועד לאפשר למשרתים אלו את הזמן והפנאי הנדרשים לטיפול בבריאותם וברווחתם האישית, תוך הכרה במצבם הרפואי הייחודי.

בצבא מדגישים כי המידע על אחוזי הנכות מועבר בהתאם לחוק הגנת הפרטיות, ומביעים הערכה עמוקה למשרתי המילואים שמהווים נדבך מרכזי בפעילות המבצעית בכל הגזרות מתחילת המלחמה.

על פי המתווה החדש, שירות המילואים של משרתים הנמצאים כרגע בסטטוס "לא פעיל" ובעלי אבחון רפואי רלוונטי יוקפא עד להודעה חדשה. עבור משרתים שנמצאים כעת בשירות מילואים פעיל (שמ"פ), השירות יימשך עד להסדרת מצבם אל מול המפקד האישי והגורמים הרפואיים ביחידה.

המשרתים שההחלטה חלה עליהם יקבלו על כך הודעה אישית במסרון (SMS). צה"ל יאפשר לכל מי שיקבל את ההודעה לקיים שיח עם מפקדיו ועם הגורמים הרפואיים הרלוונטיים כדי לבחון את המשך דרכו. בנוסף, נקבע מנגנון המאפשר למשרתים להגיש ערעור על החלטת ההקפאה, בהתאם לקריטריונים מקצועיים שנקבעו מראש.