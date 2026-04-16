מסתמן: המינוי המפתיע בלשכת השר בן גביר

אחרי שהודיע אמש על פרשיה - השר בן גביר שוקל לשכור את שירותיו של הדובר הוותיק

השר איתמר בן גביר שוקל לשכור את שירותיו של עופר גולן דובר נתניהו, שהודיע אמש על פרישתו מהעבודה בלשכת רה״מ אחרי כעשור, כך דיווח הערב (חמישי) מיכאל שמש.

כאמור, דוברו הוותיק של ראש המשלה נתניהו, עופר גולן, הודיע על פרישה אחרי כעשר שנים בתפקיד.

גולן היה אחד הנאמנים לנתניהו והוא מואשם יחד עם אוריך בהטרדת עד המדינה שלמה פילבר, כשהשניים שלחו לביתו רכב של ברסלב כדי להניא אותו מהעדות נגד נתניהו.

עזיבתו של גולן מצטרפת לדובר ראש הממשלה זיו אגמון שהתפוטר בעקבות אמירות גזעניות (הוא בינתיים נשאר בלשכה), עזיבתו של צחי ברוורמן שנחשד בפרשת השיחה בחניון ומינויו לשגריר בלונדון מעוכב.

יועץ נוסף בלשכה יונתן אוריך נחשד בפרשת הבילד ובפרשת קאטרגייט ומורחק חלקית מהלשכה. נזכיר גם את אלי פלדשטיין חשוד עיקרי בפרשת הבילד שגם הוא מורחק מהלשכה. ד"ר עומר דוסטרי שהיה דובר ראש הממשלה התפטר ועבר לדוברות המשרד לביטחון לאומי.

גם במשרד הממשלה, שורה ארוכה של אנשים ממלאים מקום, בהם מנכ"ל המשרד והיועצת המשפטית למשרד.












