התרעה חמורה בצפון: כוננות שיא לירי מוגבר

תושבי הצפון קיבלו כעת (חמישי) התרעה לפיה ייתכן ירי מוגבר בשעות הקרובות, זאת על רקע הדיווחים על הפסקת האש בקרוב.

מוקדם יותר היום דווח ברשת "MTV" הלבנונית, כי נשיא לבנון ג'וזף עאון שוחח בטלפון עם נשיא ארה"ב דונלד טראמפ - זאת לאחר שעאון סירב לשוחח עם ראש הממשלה בנימין נתניהו.

לפי הדיווח ברשת "אל-ערביה", טראמפ הודיע לעאון בשיחתם כי הפסקת אש בלבנון "צפויה להיות מוכרזת תוך כמה שעות". בהמשך לשכת הנשיא בלבנון אישרה שטראמפ אמר לעאון כי "הוא מחוייב להיענות לבקשת לבנון להביא להפסקת אש בהקדם האפשרי".

במקביל, גורם ישראלי אמר לרשת רויטרס כי עשויים להכריז על הפסקת אש בלבנון כבר הלילה. בלשכת ראש הממשלה מסרבים להתייחס לדיווחים בשלב הזה.

כאמור, השיחה עם טראמפ מגיעה אחרי שעאון שוחח מוקדם יותר היום עם מזכיר המדינה האמריקני מרקו רוביו. על פי הדיווחים, רוביו הציע לצרף את נתניהו לשיחה, אך עאון סירב לעשות זאת.

גם בהודעה שפרסמה לשכת הנשיא לאחר סיום השיחה עם רוביו, ניתן לזהות שינוי קו בולט. בעוד לפני תחילת השיחות בוושיגנטון, בסביבת הנשיא הלבנוני שוחחו אפילו על אפשרות לקיום יחסים מלאים עם ישראל, כעת לאחר תחילת השיחות הטון נשמע שונה בהחלט.

מלשכת הנשיא נמסר כך: "עאון הודה לרוביו על המאמצים של וושינגטון להשגת הפסקת אש ותמיכתה בכלל, מטעמו, הדגיש רוביו את מחויבות ארה"ב להמשיך במאמצים להגיע להפסקת אש, ושלום וביטחון, בתוך לבנון". ישראל, איתה מתקיימים המגעים, לא הוזכרה כלל וכך גם האפשרות להסכם מקיף איתה.