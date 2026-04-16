דרישה להבהרה מיידית: "היועמ"שית חצתה קו אדום"

בקואליציה זעמו על היועמ"שית בעקבות הפרסום של אבישי גרינצייג ב-i24news, לפיו היא פנתה לראש השב"כ הקודם רונן בר, וביקשה ממנו חומרים נגד השר בן גביר שתוכל להשתמש בהם בטיעונים נגדו.

בתגובה, יו"ר ועדת חוקה ח"כ שמחה רוטמן ביקש לזמן את ראש השב"כ ויועמ"ש השב"כ לדיון בעקבות פרסום על פניית היועמ"שית לשב"כ בהקשר לשר בן גביר. רוטמן אמר כי לא מצא הסמכה חוקית לבקשה כזו בחוק השב"כ והוסיף: "השערורייה הזו צריכה להיבדק ולו רק בהקשר לחקיקה שעל הפרק".

היום (חמישי) הצטרף אליו יו"ר ועדת חוץ וביטחון, חבר הכנסת בועז ביסמוט, שפנה לראש השב"כ דוד זיני וביקש ממנו הבהרה בעניין.

בדבריו כתב בסימוט: "לאחרונה פורסם באמצעי התקשורת כי לבקשת עו״ד גלי בהרב-מיארה, הועברו או התבקשו לעבור חומרים מטעם שירות הביטחון הכללי, וזאת במהלך תקופת כהונתו של ראש השב"כ לשעבר רונן בר, הנוגעים לשר לביטחון לאומי איתמר בן גביר, וזאת לצורך שימוש בהליכים המתנהלים בפני בית המשפט העליון בשבתו כבג״ץ.

ככל שפרסומים אלה נכונים, מדובר בסוגיה חריגה ובעלת השלכות כבדות משקל על יחסי הרשויות, גבולות הסמכות של גורמי הביטחון, שימוש במידע ביטחוני ומודיעיני לצורך התערבות לא חוקית של מערכת המשפט בסמכויותיו של ראש הממשלה.

לאור האמור, אבקש לקבל הבהרה מיידית וברורה באשר לעצם קיומה של פנייה כאמור, ולאופן שבו טופל הנושא בתוך שירות הביטחון הכללי, ככל שנעשה. בהתאם לממצאים ולמידע שיוצג, אשקול בנוסף לכנס את הוועדה בראשותי לצורך בירור מעמיק של הסוגייה".



