בעקבות הביקורת נגדו: בנט הודיע על פרישה מהמיזם של מיכל שלו

בעקבות הביקורת נגדו לאחר צירופו של יונתן שלו למפלגתו, ראש הממשלה לשעבר נפתלי בנט הודיע על פרישה מהסטארטאפ של אימו, מיכל צור שלו

ראש הממשלה לשעבר נפתלי בנט הודיע היום (רביעי) על פרישתו מדירקטוריון הסטארט-אפ הרפואי REMEPY. הצעד מגיע שעות ספורות בלבד לאחר שבנט חשף את שיתוף הפעולה הפוליטי שלו עם תנועת המילואימניקים "כתף אל כתף", שבראשה עומד יונתן שלו – מי שצפוי להשתבץ במקום ריאלי ברשימתו של בנט לכנסת.

החיבור הפוליטי העלה סימני שאלה סביב הקשרים העסקיים של בנט. אמו של יונתן שלו היא מיכל צור-שלו, יזמת הייטק מוכרת ומי שהייתה שותפתו של בנט בחברת "סיואטה" שנמכרה בעבר במיליוני דולרים. צור-שלו היא גם המייסדת של חברת REMEPY, אליה הצטרף בנט כדירקטור בפברואר 2024 והיה מעורב בפעילותה באופן שוטף.

בסביבתו של בנט הבהירו כי הפרישה נועדה למנוע כל מראית עין של ניגוד עניינים בעקבות המעבר לזירה הפוליטית ושילובו של שלו ברשימה. לדברי גורמים המעורבים בפרטים, אילו ניתן היה לחשוף את המהלך הפוליטי מוקדם יותר, בנט היה עוזב את תפקידו העסקי כבר אז.

מחברת REMEPY, העוסקת בפיתוח תרופות היברידיות לטיפול במחלות כמו פרקינסון, נמסר כי הם מודים לבנט על תרומתו לחברה בתקופת כהונתו. נפתלי בנט עצמו בחר שלא להגיב רשמית לפרסום על פרישתו מהדירקטוריון.