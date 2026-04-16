הכוחות בלבנון קיבלו הנחיה להיערך: "בשעות הקרובות"

ברקע הדיווחים על כניסת אפשרית להפסקת אש בין ישראל לחיזבאללה, הכוחות בשטח קיבלו הודעה להיות ערוכים בשעות הקרובות

צה"ל נערך לאפשרות של כניסת הפסקת אש בלבנון לתוקף כבר במהלך הערב (חמישי), כך דווח באתר 'הארץ'. על פי הדיווח, בשעות האחרונות הועברו הנחיות לכוחות הפועלים בשטח להיערך לאפשרות שהלחימה תיעצר בטווח השעות שבין 19:00 הערב לחצות הלילה.

במקביל לדריכות המבצעית, הנשיא האמריקני דונלד טראמפ פרסם הודעה דרמטית ברשת החברתית שלו, Truth Social. טראמפ ציין כי מנהיגי ישראל ולבנון צפויים לשוחח היום באופן ישיר – אירוע היסטורי שלא התרחש ב-34 השנים האחרונות.

לדברי הנשיא טראמפ, הממשל האמריקני פועל באינטנסיביות כדי לייצר "מרווח נשימה" בין שתי המדינות השכנות. השיח הישיר בין המנהיגים, אם אכן יתקיים, עשוי להוות פריצת דרך משמעותית בדרך להסדר קבע שיסיים את המערכה בצפון ויאפשר את החזרת התושבים לבתיהם.

נכון לעכשיו, בצה"ל שומרים על מוכנות גבוהה מחשש לירי של "רגע אחרון" מצד ארגון הטרור חיזבאללה, כפי שקרה במקרים דומים בעבר לפני כניסת הסכמים לתוקף. מדובר ברגעים קריטיים שיקבעו האם פני האזור להרגעה או להמשך חילופי המהלומות.