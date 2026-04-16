פגיעה ישירה בקריית שמונה: רכב עולה באש, אין נפגעים

הירי מלבנון נמשך: אזעקות צבע אדום נשמעו היום (חמישי) ביישובי קו העימות בעקבות שיגורי רקטות מלבנון. בקריית שמונה דווח על פגיעה ברכב, כשבתיעוד שפורסם נראה כי הרכב עולה באש.

תיעוד הרכב הנשרף (צילום: תיעוד מבצעי מד"א)

חובשים ופראמדיקים של מד"א יצאו לסרוק בזירה לאחר שדווח על הנפילה. עם זאת, בשלב זה לא ידוע על נפגעים בגוף.

השריפה בקריית שמונה צילום: דוברות כבאות והצלה

עוד נאמר כי שלושה צוותי כיבוי מתחנת גליל גולן פועלים בשעה זו בשריפת הרכב בקריית שמונה לאחר נפילת רקטה. לדבריהם, במקום נזק קל מרסיסים והדף.