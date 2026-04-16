פגיעה ישירה בקריית שמונה: רכב עולה באש, אין נפגעים

צוותי כיבוי והצלה הוזעקו לקריית שמונה לאחר שרכב עלה באש בעקבות פגיעת רקטה ששוגרה מלבנון. לא דווח על נפגעים בגוף

כ"ט ניסן התשפ"ו
השריפה בקריית שמונה צילום: דוברות כבאות והצלה

הירי מלבנון נמשך: אזעקות צבע אדום נשמעו היום (חמישי) ביישובי קו העימות בעקבות שיגורי רקטות מלבנון. בקריית שמונה דווח על פגיעה ברכב, כשבתיעוד שפורסם נראה כי הרכב עולה באש. 

תיעוד הרכב הנשרף (צילום: תיעוד מבצעי מד"א)

חובשים ופראמדיקים של מד"א יצאו לסרוק בזירה לאחר שדווח על הנפילה. עם זאת, בשלב זה לא ידוע על נפגעים בגוף. 

עוד נאמר כי שלושה צוותי כיבוי מתחנת גליל גולן פועלים בשעה זו בשריפת הרכב בקריית שמונה לאחר נפילת רקטה. לדבריהם, במקום נזק קל מרסיסים והדף.

