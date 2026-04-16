עמית סגל: זה הנתון הקריטי בהחלטת בג"ץ בן גביר

הפרשן הפוליטי עמית סגל, מתייחס להחלטת בג"ץ בנושא המשך כהונתו של השר איתמר בן גביר, ואומר כי הדבר העיקרי הוא הזמן בו צריכים הצדדים להגיע להסכם.

סגל כתב: "לדעתי הסיפור העיקרי בהחלטה הוא הזמן הקצר". לדבריו: "שבועיים וחצי זה לא הרבה זמן. השופטים מפעילים לחץ על שני הצדדים".

כאמור, בג"ץ מסר היום (חמישי) את החלטתו בנוגע לדיון אמש בעניין פיטורי השר איתמר בן גביר.

כצפוי ולפי הלך הרוח בדיון אמש, בג"ץ חתר למקום של פשרה, ונותן תוקף של החלטה למתווה העקרונות בין השר בן גביר ליועמ"שית, ומגביל את השר במינויים של קצינים בכירים, רק בהמלצת סגל הפיקוד הבכיר ומהמפכ"ל.

כמו כן, הוא אוסר על בן גביר להתבטא בנושאי חקירות והפעלת כוח.

בהחלטה נמסר: "בהתאם להסכמות שהושגו בדיון, היועצת המשפטית לממשלה תגיש לתיק בית המשפט, במעטפה סגורה, עד יום 19.4.2026 בשעה 10:00, את טיוטות הנהלים שהוחלפו בינה ובין נציגי השר, לרבות סימוני “עקוב אחר שינויים”.

ראש הממשלה, השר והיועצת המשפטית לממשלה יבואו בדברים לצורך השלמת העבודה הנדרשת על טיוטות הנהלים (וזאת בהתאם למתכונת העבודה שבה פעלו בעבר) ויגישו לבית המשפט הודעה עד ליום 3.5.2026, המפרטת אם עלה בידם להגיע להסכמות. ככל שנותרו מחלוקות, יפרטו את תוכנן במסגרת ההודעה האמורה".

במקרה של הפרת המתווה - הצדדים יפנו לבג"ץ

עוד נמסר: "הצדדים יהיו רשאים להביא בפנינו טענות לעניין הפרת המתווה או הנהלים. בנוסף, ומבלי לגרוע מכל הוראה אחרת במתווה העקרונות, מצאנו להורות בשלב זה ועד להחלטה אחרת, על מתן הצווים הבאים שנועדו להבהיר ולטייב רכיבים מסוימים במתווה.

קידום מינויים לתפקידים בכירים ורגישים במערכת אכיפת החוק בדרגת סנ”צ ומעלה, בעלי השפעה משמעותית על תחומי החקירות, אכיפת החוק, חופש הביטוי והמחאה והייעוץ המשפטי ייעשה רק בהתאם להמלצת הספ”כ, תוך מתן הודעה של שבעה ימים מראש ליועצת המשפטית לממשלה, שתהא רשאית לחוות דעתה לגבי המינוי.

השר לא יתבטא בעניין הפעלת כוח משטרתית כלפי אזרחים, לרבות חקירות מתנהלות".