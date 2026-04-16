גוטליב משתוללת מכעס: שים פס על החלטת בג"ץ!

חברת הכנסת טלי גוטליב, התייחסה היום (חמישי) להחלטת בג"ץ בעניין פיטורי השר בן גביר וקראה לו "לצפצף" עליה.

תחילה נזכיר כי שופטי בג"ץ הציעו פשרה, וגם במהלך הדיון הם הדגישו שוב ושוב כי זה נושא מורכב מידי וזו החלטה דרמטית להורות על פיטורי שר.

בהחלטה, מסרו השופטים צו ביניים לפיו בן גביר מנוע מלהתבטא בעניין הפעלת כוח משטרתי כלפי אזרחים וחקירות, וצווים בעניין מינוי בכירים בהודעה של שבוע מראש ליועמ"שית.

בדבריה כתבה גוטליב: "פס על הצווים חסרי הסמכות של בג״ץ! אדוני השר איתמר בן גביר. בג"ץ הוציא צו לסתום לך את הפה ולאסור עליך להביע את דעתך על שימוש בכח לגיטימי או לא של שוטרי ישראל המסורים. עוד הוציא בג"ץ צו שבכל מינוי קצין בכיר תוכל להיות חותמת גומי ולמנות רק את מי שהמשטרה אישרה. בקרוב תקבל גם צו לא לעלות להר הבית..

ובכן, עד כאן! אדוני השר אל תירא ואל תחת. לא יסתמו את פיך. אתה תתבטא כאוות נפשך. כך חובתך וזכותך! ‏רוב העם הנבון והחכם והלא מבולבל מאחוריך!".