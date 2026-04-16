הזמנתם חבילה מחו"ל? מנכ"ל הדואר מגלה מתי היא תגיע

הישראלים שמחכים בקוצר רוח לחבילות שהזמינו מאתרי הקניות בחו"ל יצטרכו להתאזר בעוד מעט סבלנות, אך נראה שהסוף לפקק הלוגיסטי נראה באופק. דוד לרון, מנכ"ל דואר ישראל, התייחס בראיון לליאת רון ואריה מליניאק ב-103fm למצב המטען המעוכב והסביר מתי צפויה ההקלה המשמעותית.

לרון, ששוחח מהממ"ד בביתו שבצפון, פתח בהתייחסות למצב הביטחוני: "הלוואי שיטפלו בצפון כמו הכוונות והדיבורים שנאמרים. העובדים בדואר עובדים היום במלוא המרץ. הקצב עדיין לא במאה אחוז כמו בימים הכי חזקים, אבל אלו ימים טובים עם הרבה עבודה, וצפויה התגברות של קצב החבילות שיגיעו במהלך השבועות הקרובים".

המלאי שתקוע מעבר לים

על פי נתוני הדואר, המחסור בטיסות סדירות לישראל יצר צוואר בקבוק משמעותי במחסני האתרים הגלובליים. "בחודש טוב מגיעות לישראל בין 5 ל-6 מיליון חבילות", ציין לרון. "אנחנו מעריכים שיש כרגע מלאי עצום של מעל 4 מיליון חבילות שמחכות בחו"ל, תקועות במחסנים של האתרים הגלובליים".

לדבריו, האינטרס של חברות הענק בחו"ל הוא לשחרר את הסחורה כמה שיותר מהר: "הם מעוניינים לפנות את המחסנים שלהם. חלק מהדאגה שלהם היא לספק רמת שירות טובה, ולכן ההערכה היא שהמלאי יתחיל לזרום בצורה מאסיבית יותר לא בעוד חודש, אלא כבר בעוד שבועיים-שלושה".

"יודעים לטפל ב-200 אלף חבילות ביום"

למרות התחרות בשוק המשלוחים, לרון מדגיש כי הדואר נותר השחקן המרכזי שמסוגל להתמודד עם היקפים כאלו ברגע שהשמיים ייפתחו בצורה רחבה יותר. "דואר ישראל יודע להעביר כמות מאוד גדולה של גם 200 אלף חבילות ביום", אמר. "יש עוד חברות בארץ, אבל אנחנו הספק הגדול ביותר".