מה מחביאה "הבת"? הדרמה החדשה של קשת 12

אחרי שנמכרה לענקית הסטרימינג עוד לפני ששודרה בארץ, הסדרה החדשה של קשת 12 מבטיחה להיות המתח הממכר של השנה

החופשה החלומית של אם ובתה (לירז חממי וטליה לין רון) בהודו הופכת לסיוט בינלאומי בדרמת המתח החדשה "הבת".

הסדרה, שצפויה לעלות בקרוב בקשת 12, עוקבת אחר המאבק הנואש של אם לשחרר את בתה שנעצרת במוסקבה בחשד להברחת סמים.

מה שמתחיל כניסיון חילוץ משפטי כנגד המערכת הרוסית הקשוחה, הופך במהרה למסע מטלטל שחושף סודות משפחתיים שנשמרו שנים.

הסדרה כבר עוררה עניין עולמי חסר תקדים כאשר נמכרה ל-Apple TV פלוס עוד לפני שעלתה לשידור בישראל – הישג מרשים ליוצרים אדם ביזנסקי ודנה אידיסיס (שכתבה גם את "על הספקטרום").

עם בימוי של יונתן גורפינקל וקאסט מרשים הכולל את עמיר חדד, יבגניה דודינה וקובי פרג', "הבת" מסתמנת כאירוע הטלוויזיוני הגדול של העונה. היא תוקרן בבכורה עולמית בקשת 12, ושבוע לאחר מכן תעלה לשירות הסטרימינג של אפל.