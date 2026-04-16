על איזה שלום אתם מדברים?: העיתונאי שתוקף את המו"מ עם ישראל

בסרטון שהופץ ברשתות החברתיות, מבקר עיתונאי ערבי בחריפות את המנהיגים הערבים היושבים לשולחן המשא ומתן עם ישראל: "אין שחרור ללא הקרבה, ישראל לא תעזוב רק בגלל פתרונות שלום | צפו

עיתונאי לבנוני עורר סערה בעולם לאחר שמתח ביקורת חריפה נגד מנהיגי מדינות ערב שיושבים לשיחות משא ומתן ים ישראל.

בסרטון שהפיץ ברשתות החברתיות, הוא הוסיף בתמונות מפגישות פסגה רשמיות. בדבריו הוא תהה: "מה הם מרגישים בתוך תוכם? האם הם חושבים על אלו שביתם נהרס וחלומותיהם התנפצו על ידי הישות הזו?". הוא מבקר את הטרמינולוגיה של "הסכם שלום" במקום "הפסקת אש", ושואל בציניות: "על איזה שלום אתם מדברים בזמן שלבנון מופצצת ונהרסת?".

"לא לזרוק את הנשק"

העיתונאי משווה בין המשא ומתן הנוכחי לבין תנועות כמו הטאליבן, ומדגיש כי הטעות של המנהיגים הערבים היא הוויתור על הכוח הצבאי: "הם לא זרקו את הנשק שבזכותו הם בכלל הגיעו לשולחן המשא ומתן. אין בהיסטוריה כובש שעזב אדמה רק בגלל פתרונות שלום".

בסיום דבריו הוא מבהיר כי כל הסדר שיכלול ויתור על שטחים או יצירת "אזורי חיץ" אינו מקובל: "אין שחרור ללא מחיר. אי אפשר להקריב חלק מהמולדת תחת שום שם או הגדרה".