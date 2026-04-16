לצד יובל דיין ואברהם טל: זה הזמר שיצטרף לטקס מצטייני הנשיא

עברי לידר נבחר לקחת חלק בטקס מצטיינות ומצטייני בית הנשיא ביום העצמאות ה-78 - אחד האירועים הממלכתיים המרכזיים של החג, שייערך השנה במתכונת שונה מהרגיל.

טקס מוקלט וללא חשיפת פנים

הטקס יוקלט מראש וישודר ביום העצמאות (22 באפריל), לאחר שהוחלט לקיימו במתכונת מצומצמת בעקבות שיקולי ביטחון. 120 החיילות והחיילים המצטיינים יקבלו את אות הנשיא, אך ללא חשיפת פניהם, בהתאם להנחיות צה"ל.

האירוע יתקיים בבית הנשיא בנוכחות נשיא המדינה יצחק הרצוג, ראש הממשלה והרמטכ"ל, ובנוכחות משפחות המצטיינים בלבד.

מי עוד על הבמה?

לצד עברי לידר יופיעו גם ירדנה ארזי, יובל דיין, אברהם טל, בר צברי ונעם קליינשטיין, יחד עם הלהקות הצבאיות. את הטקס ינחו הדר מרקס ומיכאל אלוני, והוא יוקדש בין היתר לציון 20 שנה לפטירתה של שושנה דמארי.

רגע אחד שצפוי לבלוט

במהלך הטקס יעלו לבמה שורד השבי אלון אהל והלוחם דביר בובליל, שנפצע קשה בקרב במוצב ארז ב-7 באוקטובר. השניים יבצעו יחד את "שיר ללא שם" וישוחחו על חוסן והתמודדות.



