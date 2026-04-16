הישג עצום: סרטו של שולי רנד מגיע לפסטיבל היוקרתי בניו יורק

הסרט החדש בכיכובו של שולי רנד התקבל לפסטיבל טרייבקה היוקרתי בניו יורק. הדרמה "הבדחן" תוקרן בבכורה עולמית ותביא סיפור ישראלי טעון על נפילה, תיקון וניסיון לחזור לבמה.

הקולנוע הישראלי ממשיך לייצר נוכחות בזירה הבינלאומית, והפעם עם חותמת מעניינת במיוחד: הסרט החדש "הבדחן", בכיכובו של שולי רנד, התקבל לפסטיבל טרייבקה בניו יורק - אחד האירועים הבולטים בתעשיית הקולנוע העולמית.

הסרט, שיביים גידי דר ונכתב יחד עם רנד, יוקרן בבכורה עולמית כבר ב-4 ביוני, בנוכחות היוצרים והקאסט. עבור רנד, זה לא רק עוד תפקיד, אלא חיבור ישיר לדמות שנמצאת עמוק בעולמות שהוא מכיר.

סיפור של נפילה - וניסיון לקום מחדש

במרכז העלילה עומד מוישה, בדחן חתונות ירושלמי שהיה פעם שם גדול - כזה שמרים אירועים וממלא אולמות. אלא שהחיים לוקחים אותו למקום אחר: התמכרות לאלכוהול, התרסקות מקצועית, וחיים מהיד לפה הרחק מהתהילה.

נקודת המפנה מגיעה דווקא ממקום אישי: כשהבת שלו עומדת להתחתן, הוא נדרש לגייס סכום כסף גדול שאין לו. מכאן מתחיל מסע שמוביל אותו שוב אל הבמה, אבל גם אל עצמו.

זה לא רק סיפור על כסף או חתונה, אלא על ניסיון לחזור למה שהגדיר אותך פעם - והאם זה בכלל אפשרי.

הקאסט המסקרן

לצד שולי רנד מופיעים שמות מוכרים כמו טל פרידמן, צופית גרנט, אילון גולד ומיכל ינאי - שילוב שמייצר מצד אחד דרמה אישית, ומצד שני פנייה לקהל רחב יותר.

החיבור בין עולם הבידור, הדת והזהות האישית - יחד עם דמות של בדחן חתונות, שהיא כמעט מוסד תרבותי בפני עצמו, נותן לסרט נקודת פתיחה מסקרנת.

טרייבקה - והחשיפה הבינלאומית

הכניסה לפסטיבל טרייבקה היא לא רק הישג סמלי. מדובר בפלטפורמה שיכולה לפתוח דלתות לשוק הבינלאומי, במיוחד לסרטים עם סיפור מקומי אבל רגש אוניברסלי.

"הבדחן" נכנס בדיוק לנקודה הזו: סיפור מאוד ישראלי-ירושלמי, אבל כזה שנוגע בשאלות רחבות של נפילה, תקווה וניסיון לתקן.



