"אחרי שכף ידו נקטעה": תחקיר מצמרר על ענר שפירא הי"ד

צה"ל מפרסם תחקיר מצמרר על גבורתו של לוחם סיירת הנח"ל, ענר שפירא ז"ל ב"מיגונית המוות"

כשנתיים וחצי אחרי טבח ה-7 באוקטובר, מתפרסמים פרטים נוספים מגבורתו של לוחם סיירת הנח"ל ענר שפירא ז"ל ב"מיגונית המוות".

אימו שירה פרסמה את ממצאי התחקיר של צה"ל שחושפים את גבורתו ואומץ ליבו של בנה. לדבריה, "ענר השליך כעשרה רימונים, ואולי אף יותר. גם לאחר שנפגע מירי RPG ואיבד את אחת מכפות ידיו, הוא הצליח להשליך החוצה שני רימונים נוספים".

נזכיר כי במהלך המתקפה, הסתתרו אזרחים במיגונית סמוך לרעים לאחר שנמלטו ממסיבת הנובה. מחבלי חמאס השליכו לעברם רימונים, ובתיעוד שפורסם בהמשך נראה שפירא כשהוא פועל פעם אחר פעם כדי להרחיק את הסכנה ולהגן על הסובבים אותו.