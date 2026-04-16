ניסיון להציל את הרייטינג? הכניסה השנייה של האח הגדול הוקדמה

לאחר גל תגובות חריף מצד הצופים ברשתות החברתיות, נראה כי בהפקת האח הגדול לא מתכוונים להישאר אדישים. לפי פרסום של וואלה סלבס, מתקבלת החלטה חריגה: להקדים את הכניסה השנייה של הדיירים - כבר למוצאי השבת הקרובה.

"משעממים ומיצו את עצמם"

בדרך כלל, הכניסה השנייה מתרחשת רק לאחר מספר שבועות ואף חודשים מתחילת העונה, במטרה לרענן את הדינמיקה בבית ולהכניס אנרגיה חדשה. אך הפעם, כך נראה, הלחץ מהקהל עשה את שלו.

צופים רבים טענו כי הדיירים הנוכחיים "משעממים", "לא מצחיקים" ואף שיש תחושת מיצוי מוקדמת - ביקורת שלא נעלמה מעיני ההפקה.

טל טיטו צילום: מתוך הפרק של האח הגדול, רשת 13

טלטלה צפויה בבית

המהלך, אם אכן ייצא לפועל, עשוי לשנות את כללי המשחק מוקדם מהצפוי. כניסה של דיירים חדשים בשלב כזה יכולה לטלטל בריתות, לעורר קונפליקטים ולהכניס עניין מחודש לבית - בדיוק מה שהעונה, לטענת רבים, זקוקה לו.

האם זה יציל את העונה?

כך או כך, נראה שהעונה הזו של "האח הגדול" עומדת בפני תפנית משמעותית - והשאלה הגדולה היא: האם המהלך הזה יספיק כדי לייצר עניין מחודש ולהחזיר את הצופים למסך?