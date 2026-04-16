עיתונאית חדשות 12 מזועזעת: "עשו מיצחק עמית סמרטוט"

עיתונאית חדשות 12 סיון כהן, התייחסה היום (חמישי) ברדיו 103fm לדיון בעתירה אמש נגד השר בן גביר, ועקצה את חברי הממשלה.

בדבריה היא אמרה: "כל הכבוד למאי גולן, איך היא שיחקה אותה הא?היא, לימור סון הר מלך, טלי גוטליב, אלמוג כהן. איזו הופעה הם דפקו אתמול? לפנתיאון.

‏עשו מנשיא בית המשפט העליון סמרטוט. מגיע לו, מי הוא חושב שהוא? הוא, השופט כבוב, כל החבורה הזאת. יושבים להם שם. מי הם בכלל? לא מכירים בהם. אפילו יריב לוין אמר - אל תכירו בהם ובפסיקות שלהם ואל תקראו לו בכלל נשיא בית המשפט העליון, ככה משרתים את הציבור".

עוד היא הוסיפה בציניות: "זה נקרא עבודה פרלמנטרית משובחת. לא חלילה לבקר את משפחת אלמקייס שעברה לגור במקלט הציבורי בקרית שמונה. מה הם חשובים אלה? יש להם שם חברה, הם מסתדרים. גיבוש שכנים עם בני הזוג אוחנה הנכים שישנים שם על המזרן והרצפה המטונפת, עם הילדים, התינוקת, אין מה לעשות. שיפגינו חוסן".

עוד היא הוסיפה: ‏"נראה לכם ששרה בישראל וחברי כנסת בכירים צריכים לנסוע עד לצפון כשאפשר להסתפק בנסיעה קצרה ובטוחה לבירתנו ירושלים ובית המשפט העליון? תפסיקו להחליש עם הפייק ניוז הזה על הקריסה והמצב של התושבים שם, תחת טילים ואיומי חיזבאללה. הם גם ככה יצביעו לנו. עזבו אתכם. עם מי יילכו? עם הנוכל הזה? נראה לכם?"



לסיום היא אמרה: ‏"תראו כמה צפיות היה לזמבורות והבלגן שעשינו לשופטים. אפילו מרדכי דוד לא מגיע למספרים האלה. זה מה שחשוב. להפגין כוח, משילות. הגבורה האמיתית היא לתת הצגה מול הרכב שופטים ולא מול האויבים האמיתיים שלנו, שצוחקים ממרחק של פחות משישה קילומטר מהגבול. עזבו אתכם משטויות, שיקום ותקציבים תראו איזה טראפיק המופעים שלנו עשו ברשתות".