לוח זכרונות: השיר שמיכל גרינגליק כתבה לאחיה שאולי ז"ל

הזמרת והיוצרת מיכל גרינגליק משחררת היום (חמישי) את הסינגל החמישי שלה, "לוח זכרונות", מתוך אלבומה הקרוב. השיר יוצא בעיתוי מרגש במיוחד: שבועיים בלבד לאחר לידת בנה הבכור, לו קראה אור שאולי, על שם אחיה, סרן שאולי גרינגליק ז"ל, שנפל בקרב בעזה בדצמבר 2023.

השיר ששינה את ייעודו

סיפורו של השיר מתחיל שבוע לפני פרוץ המלחמה. מיכל כתבה אותו במקור עבור שאולי, כדי שיבצע אותו כאמן יוצר באודישנים ל"כוכב הבא".

"שאולי עף עליו בטירוף," מספרת מיכל. "ידעתי שזה הולך להיות ה-להיט שאיתו הוא יפרוץ".

אך הגורל רצה אחרת. שאולי בחר לעזוב את אור הזרקורים כדי להילחם עם חבריו, ונפל בקרב. השיר נשאר במגירה עד שמיכל גייסה את האומץ לשבת מול הפסנתר ולכתוב אותו מחדש – הפעם לא עבורו, אלא עליו. היא שמרה על הפזמון המקורי, אך הבתים הפכו למכתב פתוח ואמיץ לאחיה.

"בוחרים באור"

הבחירה להוציא את השיר דווקא עכשיו, לצד הולדת בנה, מסמלת עבור מיכל את הבחירה בחיים. "אור שאולי הגיע בתקופה שאנחנו צריכים לבחור באור, למרות הכאב והגעגוע. עבורנו האור של שאולי עדיין בוער, ולוח הזכרונות שלנו ממנו רק מתמלא".