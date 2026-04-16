חאזם קאסם, דובר ארגון חמאס, קורא לאחדות הפלגים מול "צעדי הדיכוי" של ישראל ומודה: הלחץ הציבורי הישראלי והחקיקה הימנית כולל עונש מוות למחבלים - מהווים איום אסטרטגי על האסירים

חמאס בלחץ. בסרטון שפורסם בשעות האחרונות, נראה דובר חמאס, חאסם קאסם, כשהוא מביע חשש כבד מהרוח החדשה הנושבת מירושלים, ובמיוחד מהיוזמות להחלת עונש מוות למחבלים.

"שלב מסוכן בתולדות האסירים"

קאסם, המייצג את ארגון המרצחים, לא הסתיר את דאגתו מהחמרת היד מול המחבלים הכלואים בבתי הכלא בישראל. "סוגיית האסירים עוברת את השלב המסוכן ביותר בתולדותיה", הצהיר קאסם, תוך שהוא מונה את הצעדים שנוקטת ישראל: "התנכלויות, דיכוי וחקיקת חוק עונש מוות".

נראה כי הדיבורים על שינוי המשוואה, שהובילו גורמי הימין בממשלה, מחלחלים היטב לצד השני. קאסם קרא להקמת "חזית מאוחדת" של כל הפלגים הפלסטיניים, כולל אלו ביהודה ושומרון, כדי להתמודד עם מה שהוא מכנה "התנכלויות הכיבוש".

הלחץ הימני עובד?

בתשובה לשאלת המראיינת על יעילות הלחץ הציבורי, הודה דובר חמאס כי לפעילות העממית והפוליטית יש משקל רב. לדבריו, האחדות של הפלגים בתוך ומחוץ לבתי הכלא היא "הנשק היחיד" שנותר להם מול החקיקה הישראלית הנחושה.

מי שיכול להיות מרוצה הוא השר לביטחון לאומי איתמר בן גביר שמוביל את היד הקשה נגד המחבלים גם בכלא וגם בחקיקת עונש מוות למחבלים. נראה כי המאמצים עושים את שלהם ובחמאס מתחילים להרגיש לא בנוח מהמצב בבתי הכלא.