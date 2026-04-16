שר המלחמה באיום לאיראנים: רואים אתכם, מוכנים לחידוש הלחימה

מזכיר המלחמה של ארה"ב, פיט הגסת', מקיים מסיבת עיתונאים מיוחדת לצד הרמטכ"ל האמריקאי ומפקד פיקוד המרכז (CENTCOM) לעדכון מצב הלחימה במזרח התיכון. הגסת' היישיר מבט למצלמה ואיים על האיראנים כי "ארה"ב רואה אתכם" וכי הם מוכנים לחדש את הלחימה בכל רגע.

הגסת' פתח את דבריו באמירה ישירה למצלמות ולמשטר האיראני והודיע : "אנחנו רואים אתכם, אנחנו צופים תמיד, אנחנו רואים איזה נכסים את מזיזים, אנחנו רואים שאתם חופרים מחדש משגרי טילים שהופצצו. כוחותינו ערוכים לחידוש הלחימה, אם איראן תקבל החלטה גרועה".

הוא המשיך והסביר: "קיימת אלטרנטיבה, כמו שאמרו לכם צוות המשא ומתן שלנו, אתם יכולים לבחור בשגשוג, גשר זהב לעולם. כרגע אנחנו נמשיך במצור, אם איראן תבחר גרוע, המצור יימשך יתחדשו ההפצצות".

גם ראש המטות המשולבים הודיע: "אנו מוכנים לחזור לפעילות התקפית מלאה בהתרעה רגעית".

בקשר למצור על איראן, הסביר הגסת': "אנחנו מבצעים את המצור הזה עם פחות מ-10 אחוז מכוחות הצי שלנו, וכל הצי האיראני מתחת לים, לא חכם להמשיך להילחם".

קו המצור הבינלאומי צילום: פיקוד מרכז האמריקאי (U.S. Central Command).

בקשר למצור עצמו, חשף הגנרל קיין, ראש המטות המשולבים, את קו המצור הבינלאומי.