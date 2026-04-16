הצוואה של בוצר ז"ל: דואט נבואי ומרגש עם הזמר עקיבא

הזמר והיוצר אליעזר הכהן בוצר ז"ל נפל במילואים, אך הותיר אחריו שיר שהוקלט בטלפון והפך ליצירה מרגשת. כעת, עקיבא ונועה בוצר מוציאים לאור את "אורחים לרגע" – שיר שנכתב על ארעיות החיים ומקבל היום משמעות מצמררת

חודשים ספורים לאחר נפילתו הטראגית של המוזיקאי והלוחם אליעזר הכהן בוצר ז"ל בעת שירות מילואים בצפון, יוצא הבוקר (10:00) אל תחנות הרדיו והרשת "אורחים לרגע" – דואט משותף ומרגש שלו ושל חברו הקרוב, האמן עקיבא.

השיר נולד מתוך רגעים של "חברותא" בין השניים, כשעוד היו שכנים בשכונת נווה צדק. עקיבא מספר כי המילים נכתבו לפנות בוקר על גג סוכה מול הים, מתוך מחשבה על תודעת האורח בעולם, הענווה והבחירה בטוב. "עכשיו, כשאני קורא את הטקסט במבט לאחור, אני מבין שיש לו אופי כמעט נבואי," משתף עקיבא. "כאילו הוא מרגיש את שעומד להתרחש".

מכתב הקלטה בטלפון ליצירה מוגמרת

השיר הוקלט במקור כסקיצה בלבד על מכשיר טלפון נייד. לאחר נפילתו של בוצר, היה זה המפיק הבינלאומי בוב סטארק (שעבד עם בוצר בעבר) שזיהה את הניצוץ בשיר ודחף להוצאתו. יחד עם המפיק אורי אבני, עבר השיר תהליך עריכה ועיבוד מורכב כדי להביא את קולו של בוצר לרמת גימור שתאפשר את יציאתו לאוויר העולם. "זה היה מסע לא קל," מודה עקיבא, "כמו לחפור בפצע שלא הספיק להגליד".

"אליעזר שולח לנו רמזים וצפנים"

עבור נועה בוצר, אלמנתו של אליעזר, יציאת השיר בתקופה שבין פסח ליום הזיכרון היא סמלית ובלתי נמנעת. "מתוך אלפי השירים שאליעזר השאיר, השיר הזה נשכח מזיכרוני," היא מספרת. "כששמעתי אותו שוב, כמה שבועות אחרי שהחיים התהפכו, שפשפתי את האוזניים. אליעזר, בקולו הנבואי, שולח לנו רמזים וצפנים אל עבר העולם שבא".

"אורחים לרגע" הוא לא רק שיר זיכרון, אלא קריאה לחיים מלאים, לאחריות ולערבות הדדית. כפי שנועה מסכמת: "זה לא שיר על סוף. זו רק ההתחלה".