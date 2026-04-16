כתב אישום: הניחו מטען שהעיף שכנה באוויר והרס 4 דירות

הפרקליטות הגישה כתב אישום נגד צעיר בן 18 ונגד בועז טסמה (24), שהניחו מטען חבלה בדלת דירה ברמת גן על רקע סכסוך עם משפחת הפשע מוסלי. הפרקליטות: "סכסוך מדמם שגלש לאנשים בלתי מעורבים"

הפרקליטות הגישה היום (חמישי) כתב אישום חמור נגד אסיר כבן 18 מתל אביב ונגד בועז טסמה (24), תושב באר שבע. השניים מואשמים כי קשרו קשר עם גורמים נוספים להנחת מטען חבלה בפתח ביתו של אדם ברמת גן לפני כחודשיים. על פי כתב האישום, שהוגש באמצעות עו"ד ניצן פרידמן, הרקע לאירוע הוא סכסוך מתמשך עם משפחת מוסלי.

תכנון מקדים והפרת מעצר בית

מכתב האישום עולה כי הנאשמים ביצעו הכנה והכוונה מדוקדקת לקראת הפעולה. בשלב הראשון, הגיע טסמה בשעת לילה לגינה ציבורית בתל אביב, שם נפגש עם הצעיר בן ה-18 (שהיה אז קטין). המפגש התקיים בזמן שהצעיר היה אמור לשהות במעצר בית לילי, תנאי שאותו הפר בניגוד להחלטת ועדת השחרורים.

למחרת המפגש, אסף הצעיר את טסמה באישון לילה כשהוא רכוב על אופנוע וללא רישיון נהיגה. השניים נסעו יחד לכתובת היעד ברמת גן. עם הגעתם לבניין המגורים, עלה טסמה לקומה שבה מתגורר המתלונן והצמיד את מטען החבלה לדלת הדירה. מיד לאחר מכן נמלטו השניים מהמקום, והמטען הופעל מרחוק.

נזק עצום ומסוכנות לבלתי מעורבים

תוצאות הפיצוץ היו הרסניות: נגרם נזק כבד לביתו של המתלונן, שישן באותה עת בדירה יחד עם בת זוגו וילדיהם. מעבר לפגיעה בדירת היעד, עוצמת ההדף גרמה להרס רב בקומה עצמה והסבה נזק לשלוש דירות נוספות של שכנים. עדות המחחישה את עוצמת הפיצוץ סופקה על ידי אחת השכנות בבניין, שסיפרה לחוקרים כי הועפה פיזית באוויר כתוצאה מגל ההדף.

כתב האישום מייחס לנאשמים שורת עבירות חמורות, כל אחד על פי חלקו, ובהן: קשירת קשר לביצוע פשע, חבלה בכוונה מחמירה והיזק בזדון בצוותא.

במקביל לכתב האישום, הגישה הפרקליטות בקשה למעצרם של השניים עד תום ההליכים המשפטיים נגדם. בבקשה הודגשה מסוכנותם הרבה של הנאשמים לציבור, תוך ציון העובדה שפעלו "במסגרת סכסוך עברייני מדמם אשר לא בא לסיומו".



נציגי הפרקליטות הוסיפו והדגישו בבקשת המעצר כי זליגת הסכסוך כלפי אזרחים תמימים ממחישה את אדישות הנאשמים לחיי אדם: "הנאשמים היו שווי נפש אודות האפשרות כי הבלתי מעורבים ייחבלו או יינזקו בדרך חמורה אף יותר, ואף כיוונו למטרה זו".