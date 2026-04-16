הקרב נמשך: כתב ערוץ 13 מאיים בתביעה על כתב ערוץ 14

סוער בביצה התקשורתית. כתב ערוץ 14 אליה אביב, טוען כי כתב ערוץ 13 יוסי אלי, איים עליו כי הוא ינקוט בצעדים משפטיים, ויגיש תביעה נגדו, זאת בעקבות טענות של אליה, כי אלי פרסם דיווח שגוי שבו הוא הכפיש לכאורה מתיישבים.

הציוץ שהצית את האש

ההתנגשות בין השניים החלה לאחר שאליה אביב, כתב ההתיישבות של ערוץ 14, פרסם כתבה תחת הכותרת "נתפס על חם: הכתב שהכפיש את המתיישבים בתיעוד כוזב - ומחק".

אלי מצידו כתב לו כי אם הוא יפרסם עליו שקרים, בעיקר בכל מה שקשור לטענות שלו כי "יש פה ניסיון לפגוע במתיישבים", הוא יאלץ לתבוע אותו.

בכתבה שהציתה את האש נטען כי אלי פרסם פוסט המייחס למתיישבים מעורבות בפיגוע אבנים, תוך שימוש בתמונה שצולמה עשרות קילומטרים מהזירה המדוברת.

בעקבות הכתבה - איום בתביעה

לפי הפרסום של אביב, הבדיקה העלתה כי התמונה צולמה באזור הכפר שוקבא שבמערב בנימין, מרחק של כ-23 קילומטרים ממקום האירוע, ובעיתוי של כ-4 חודשים לפני שהאירוע התרחש בכלל. אביב טען כי הביקורת הציבורית גרמה ככל הנראה למחיקת הפוסט על ידי כתב ערוץ 13 כמעט מיד.

מנגד, אלי טען כי אכן היו רעולי פנים עם אלות שהסתובבו שם, והסיבה שהוא מחק את הציוץ, היא בגלל שזה לא היה פייר כלפי החייל מיחידה מיוחדת שנטרל מחבל.

יוסי אלי טען כי הוא לא איים בתביעה, אלא רק במקרה ואביב יפיץ נגדו שקרים. בנוסף, בשאילתה ששלח אביב לאלי, הוא שאל אותו: "האם מדובר בטעות עיתונאית או בניסיון לפגוע בתושבי יהודה ושומרון מתוך שנאה אישית?"

מאליה אביב נמסר: ״הגעתי לתפקיד כדי לעשות שינוי בסיקור תושבי יהודה ושומרון, נגמרו הימים שדמם היה מותר, מי שיפרסם פייק - האמת תסתור אותו, ומי שיכפיש את ציבור המתיישבים - נחשוף את שקריו״. על התביעה עצמה הוא מסר: ״לדעתי מי שמפרסם שקרים צריך לחשוש מתביעות, לא מי שמפרסם את האמת. לא מתרגש״.