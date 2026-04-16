הודעה דרמטית: עובדי צים ספנות הכריזו על שביתה כוללת

ועד עובדי חברת צים הכריז על שביתה מלאה, זאת לאחר מה שהגדירו כ'מבוי סתום' במו"מ עם הנהלת החברה ובעקבות הכוונה למכור את צים אל בעלים זרים

ועד העובדים של חברת הספנות הגדולה בישראל, צים שירותי ספנות, הכריזו על השבתה כוללת של פעילות החברה בעקבות קריסת המגעים בין הנהלת החברה ובעליה והעובדים, בנוסף לכוונת ההנהלה למכור את החברת לבעלות קולנגמרט ספנות זר.

אורן כספי, יו"ר הוועד, תיאר את המצב כך בהודעה שמסר: "900 עובדים בסכנת פיטורים, וכל הריבונות הימית של המדינה שלנו בסכנה. אנחנו אוהבים את מקום העבודה שלנו, מאמינים בו לכן שובתים בשביל להגן על צים".

כספי תקף בנוסף את בעלי החברה, על מה שתיאר כהתנהלות תככנית בזמן השיח בין הצדדים: "כל קו אדום שהצבנו – הופר. הדירקטוריון עובד מולנו בשיטות של הפרד ומשול, לא נפקיר עובדים מבוגרים, שנתנו את מיטב שנותיהם לצים, והם רחוקים מגיל פרישה - לחיי עוני".

ובנוסף תיאר את מכירת צים כפגיעה בעצמאות הישראלית: "לא נאפשר לפרק את צים לכמה חברות קטנות, כך שכל הסחר הימי של המדינה יישאר בידיים זרות. המאבק שלנו הוא גם על עתידנו כעובדים, אבל גם על ביטחונה הלאומי של מדינת ישראל, לכן אנו מכריזים על השבתה מלאה של החברה — החל מרגע זה".

מוועד העובדים נמסר כי חברת צים הובילה במלחמת "חרבות ברזל" ובמהלך המבצעים באיראן תחמושת ודלק לישראל כשחברות זרות הפסיקו לשוט לישראל, כמו כן החברה הובילה רופאים שנתקעו בחו"ל כאשר השמיים היו סגורים ולא היו טיסות מנתב"ג.

והביעו חשש ממכירת החברה, על פי תנאי המכרז הקיימים, על פיהם חברת הספנות הגרמנית האפאג־לויד, וקרן פימי זכו במכרז לרכישת צים תמורת יותר מ-3.5 מיליארד דולר, כאשר כרבע מהמניות בחברה בבעלות סעודית וקאטרית. למרות הבעלות הזרה במסגרת הרכישה שומרת ישראל על מעמד שליטה מיוחד בחברה, כך על פי תנאי המכרז.