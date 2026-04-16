נשיא לבנון חושף במסר תקיף: אלו הדרישות המיידיות מישראל

נשיא לבנון נפגש לפני זמן קצר עם שר משלחת דיפלומטים בריטית ובהצהרה שפרסם, הציב דרישות תקיפות לישראל ברקע השיחות בין המדינות

ג'וזף עאון, נשיא לבנון, פרסם לפני זמן קצר הצהרה בקשר לשיחות עם ישראל ומציב מספר דרישות אל ישראל.

בדברים שפורסמו לאחר פגישה עם דיפלומטים בריטים, נמסר מלשכת עאון, בפגישה שקיים היום הנשיא עם השר הבריטי אל ענייני המזרח התיכון, הסביר נשיא כך: "הפסקת האש שלבנון דורשת מישראל היא נקודת פתיחה טבעית למגעים ישירים ומשא ומתן, בהתאם ליוזמת הנשיאות".

עאון אף הוסיף והציב דרישות רחבות יותר: "נסיגת הכוחות הישראלים משטח לבנון היא תנאי בסיסי להבטחת הפסקת האש בטווח הזמן המיידי, אשר תאפשר את פריסת צבא לבנון עד לקו הגבול הבינלאומי, ולמימוש מלא של סמכויות המדינה על שטחה, במקביל לביטול כל ביטוי של נוכחות חמושים".

דבריו התקיפים של עאון מגיעים לאחר פתיחת השיחות בין לבנון וישראל בוושינגטון, תחת מזכיר המדינה מרקו רוביו, כאשר מאז דווח רבות על האפשרות לקיום הפסקת אש בין ישראל ולבנון, רק שבעבר, הגדיר אותה הנשיא הלבנוני כ'מחווה אפשרית של רצון טוב' מצד ישראל וכעת הוא מציב דרישה, במילים תקיפות.