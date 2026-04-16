לאחר דיון ההדחה בבג"ץ: בן גביר יבחן התפשרות עם היועמ"שית

בהמשך לדיון הדרמטי שהתקיים בעתירות להדחתו, קיבל שר לביטחון לאומי את הצעת השופטים, והודיע כי בן גביר ישקול מחדש את עמדתו. המשמעות: השר יבחן האם לחשוף בפני בית המשפט את התרשומות הפנימיות על נהלי העבודה, כדי שבג"ץ יכריע בהן

נציגו של השר איתמר בן גביר, עו"ד פטר, הודיע היום (חמישי) כי הוא מקבל את הצעת שופטי בג"ץ, ולפיה השר ישקול מחדש את עמדתו ויבחן את "הצעת הביניים" של בית המשפט. נקבע כי השר ימסור את תשובתו הסופית באשר למתווה עד ל-26 באפריל אך עם זאת השר מבהיר: אם יוצאו צווי ביניים שיפגעו בסמכויותיי, המשא ומתן מבוטל ואני דורש פסק דין .

המשמעות המעשית של ההודעה היא שהשר בוחן כעת אפשרות לאפשר לבג"ץ להתערב ולהכריע ישירות בנהלי העבודה הפנימיים של משרדו מול המשטרה והייעוץ המשפטי, מהלך שעשוי לייתר את הצורך בפסיקה דרמטית על עצם המשך כהונתו.

אמש בג"ץ דן היום בעתירות הקוראות לפטר את השר איתמר בן גביר, מתפקידו כשר לביטחון לאומי,מוקד הדיון המשפטי עסק בשאלת סמכותו של בג"ץ להתערב בזהות שרי הממשלה.





היועמ"שית גלי בהרב מיארה צילום: אורן בן חקון / פלאש90





בדיון שבמהלכו הציע השופט נעם סולברג כי השר והיועצת המשפטית לממשלה יחזרו לשולחן המשא ומתן כדי לנסח מתווה עקרונות והסכמות בזמן קצוב. ממלא מקום נשיא בית המשפט העליון, השופט יצחק עמית, חידד את ההצעה ופנה לנציגי השר: "אחת הבעיות שנתקעתם במשא ומתן עם היועמ"שית היא קביעת נהלים בהתאם למתווה. השאלה היא האם אתם מוכנים לחשוף בפנינו את התרשומות הפנימיות, ואנחנו נחליט איפה שיש מחלוקת. אל תתנו לנו תשובה עכשיו, אנחנו רוצים שתשקלו את זה". כאמור, כעת השר אכן לקח את ההצעה למחשבה נוספת.

גרוסקופף הוסיף כי בנסיבות שבהן הונחה תשתית לפעילות בעייתית של שר, ייתכן שלראש הממשלה אין אינטרס להעבירו מתפקידו, ועל כן חובתו של בית המשפט לנקוט בצעדים. ראבילו מצדו השיב כי לא ראה טענה המצביעה על סכנה ממשית לקיום בחירות. כעת, מתינים במערכת הפוליטית והמשפטית להחלטתו של בן גביר, שתכריע לאן פניה של העתירה.