"טקס המשואות הוא לא של הימין ולא של מירי רגב"

שרת התחבורה מירי רגב האחראית על טקס המשואות אמרה היום: "הטקס הוא לא של ימין ולא של מירי רגב, זה טקס של עם ישראל. אני בוחרת אותם בחרדת קודש"

יום העצמאות תשפ"ו בסרוגים. בהר הרצל בירושלים נערך תדרוך מיוחד לקראת טקס המשואות בליל יום העצמאות, ביום שלישי הבא.

השר האחראית על הטקס, שר התחבורה מירי רגב, התייחסה גם למצב הביטחוני שעלול להוביל לכך שהטקס לא יתקיים בשידור חי.

"הפסקת האש היא שברירית מאוד, מול לבנון ממשיכים בלחימה תוך כדי המו"מ. כל הסכם שיהיה - יהיה חייב בפירוק הארגון מנשקו".

על הטקס אמרה: "ההכנות מורכבות באופן מיוחד, בעיצומן של ימי מלחמה. אנחנו נערכים לשני תרחישים - בשידור חי, וזו המטרה שישודר בחי בערב יום העצמאות. נערכים גם לטקס מצולם אם הפסקת האש לא תחזיק".

על הביקורת שהופנתה כלפי חלק מהמשיאים ושגרמה לחנה לסלאו לבטל את השתתפותה, אמרה רגב: "בכל שנה עושים עניין מהמשיאות והמשיאים. הטקס מייצג גיוון מהחברה הישראלית, מזרח מערב, דתיים חילונים וימין ושמאל. הטקס הוא לא של הימין ולא של מירי רגב, זה טקס של עם ישראל. אני בוחרת אותם בחרדת קודש".