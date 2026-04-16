בלב עזה: מפקד בחמאס חוסל מהאוויר. צפו

כוחות צה"ל בפיקוד הדרום תקפו וחיסלו שלשום (שלישי) את אחמד אבו חצ'ירה, מפקד ביחידת הקשר של ארגון הטרור חמאס במרחב העיר עזה.
אבו חצרה פעל לקידום מתווי טרור בטווח הזמן המיידי נגד כוחות צה"ל, היווה איום לכוחות וחוסל בתקיפה מדויקת מהאוויר.
בנוסף מוקדם יותר השבוע, צה"ל תקף במרחב העיר עזה את אסלאם השאם ריאד קניטה ומחמוד חאמד יוסף חמדונה, מחבלים מרכזיים ביחידת הייצור בארגון הטרור חמאס, שפעלו רבות לשיקום היכולות הצבאיות של הארגון גם בזמן הפסקת האש.
טרם התקיפה ננקטו צעדים כדי לצמצם את הסיכוי לפגיעה באזרחים, לרבות שימוש בחימוש מדויק ותצפיות מהאוויר.
כוחות צה"ל בפיקוד הדרום פרוסים במרחב בהתאם להסכם וימשיכו לפעול להסרת כל איום מיידי.
תגובות