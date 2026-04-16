הניצחון האמיתי של טראמפ: כל העולם מגיע לארה"ב להתחנן

אחרי חסימת מיצרי הורמוז על ידי האיראנים, ואז המצור הימי של ארה"ב על המדינה, ייצוא הנפט האמריקאי מוכיח שטראמפ עשה מהלימון לימונדה

בעקבות הפגיעה הקשה באספקת הנפט הזמין בשוק הגלובלי בעקבות המלחמה באיראן, שוק הנפט האמריקאי רושם זינוקים חסרי תקדים, במה שנראה כניצחון האמיתי של הנשיא טראמפ במלחמה הזו, שינוי הרגלי צריכת האנרגיה העולמיים.

טורים אין סופיים של מכליות נפט צובאים על נמלי הייצוא האמריקאים, עשרות ספינות מידי יום שבעבר היו רוכשות נפט משורה של מקורות מגוונים ושונים במפרץ הפרסי ודרום מזרח אסיה, כולם מגיעים כעת אל החצר האחורי של הנשיא האמריקאי, עם כסף ביד ובקשה אחת: כמה שיותר משאבי אנרגיה אמריקאים.

נפט, גז נוזלי, ותוצרים פטרו-כימיים אחרים, כולם רבים כעת על מי ירכוש הכי הרבה מהדוד סם. בעבר, ספינות בודדות היו יוצאות ונכנסות כל יממה מנמלי ארה"ב כחלק מרכש אנרגיה, ברוב המקרים לא יותר מ-5. בשבועות האחרונים כמעט 30 מכליות עמוסות עוזבות את חופי ארה"ב כל יום בדרך לאירופה ואסיה.

הוצאת הנפט הערבי מהשוק הגלובלי גרמה לטלטלות משמעותיות, בכך אין ספק, אך ייתכן כי הגמילה הקשה שעבר העולם בשבועות האחרונים יכולה להביא לשינוי ארוך טווח של הרגלים שנרקמו במשך עשורים, בעבר ארה"ב הייתה שמרנית במיוחד בשוק האנרגיה, ושמרה כמעט את כל מה שהוציאה מהאדמה והים לעצמה, אך כעת כאשר השוק האמריקאי פתוח לתחרות והבזאר הערבי סגור למסחר, קיים פתח לשינוי גלובלי דרמטי בשוק הנפט.



