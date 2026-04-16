בתום מצוד נרחב: נעצר החשוד ברצח בת זוגו לשעבר בכפר קאסם

התפתחות דרמטית בחקירת הרצח בכפר קאסם: המשטרה עצרה לפנות בוקר את בן זוגה לשעבר של האישה שגופתה אותרה אמש ברכב שעלה באש. החשוד, גבר בשנות ה-40 לחייו, נלכד בתום מצוד נרחב כשהוא מסתתר בפזורה הבדואית שבדרום הארץ.

האירוע הקשה החל אמש, עם קבלת דיווח במוקד המשטרה על רכב העולה באש בתחומי כפר קאסם. שוטרי מרחב שרון שהוזעקו למקום סגרו את הזירה, ולאחר כיבוי הלהבות איתרו בתוך השלד השרוף גופת אישה. בתום הערכת מצב ראשונית של גורמי הפיקוד בשטח ובחינת הממצאים, התחזק החשד כי לא מדובר בתאונה או קצר חשמלי, אלא באירוע רצח מכוון שהרקע לו הוא סכסוך אלים בתוך המשפחה.

עם התגבשות החשד סביב בן זוגה לשעבר של הקורבן, הוקפצו כוחות מיוחדים למבצע לכידה מהיר. למשימה חברו יחד חוקרי היחידה ללוחמה בפשיעה (יל"פ) של מרחב שרון, שוטרי תחנת כפר קאסם ולוחמי יחידת המסתערבים של משמר הגבול (ימ"ס) במחוז דרום.

החקירה והמודיעין הובילו את הכוחות אל מחוץ לאזור השרון ועד לפזורה הבדואית בדרום הארץ, שם, כאמור, אותר החשוד ונעצר בשעות המוקדמות של הבוקר.

עם מעצרו, הועבר החשוד צפונה להמשך חקירה במשרדי יל"פ שרון. בהמשך היום, ובהתאם להתפתחות החקירה וממצאיה, תביא המשטרה את החשוד לדיון בבית המשפט בבקשה להאריך את מעצרו.