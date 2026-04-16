במזוודה אחת: נתפסו למעלה מ-5 מיליון שקלים במזומן ברהט

כוחות משטרה פשטו על מספר שכונות בעיר רהט במסגרת מאבק בסכסוכי משפחות. מלבד אמל"ח ותחמושת, הופתעו הכוחות לאתר מזוודה ובה מיליוני שקלים, החשודים ככספי הלבנת הון. שני חשודים עוכבו לחקירה

המאבק הכלכלי והפלילי בארגוני הפשיעה בדרום רושם הישג חריג. בפעילות משולבת ורחבת היקף של שוטרי תחנת רהט ולוחמי חטיבת סה"ר (סדר ציבורי) של המחוז הדרומי, נתפסו השבוע אמצעי לחימה וסכום עתק של למעלה מ-5,000,000 שקלים במזומן.

הפעילות, שהתפרסה על פני מספר שכונות ברהט במהלך השבוע האחרון, יצאה לפועל בעקבות סכסוכים אלימים בין משפחות בעיר. מטרת המבצע הייתה למנוע ולסכל כוונות פליליות ואירועי ירי, לעצור מחוללי פשיעה ולבצע אכיפה כלכלית נגד התשתיות המממנות את העבריינות המקומית.





הכסף שנתפס צילום: דוברות המשטרה

מוקד הפעילות התרחש בשכונה 18 בעיר. במהלך חיפוש ממוקד של הכוחות, אותרה מזוודה שהכילה את סכום העתק במזומן. במשטרה חושדים כי מקורם של חמשת מיליוני השקלים הוא בעבירות מס והלבנת הון של גורמים פליליים. בעקבות הממצאים החריגים, עוכבו שני חשודים לחקירה במפלג האכיפה הכלכלית של להב 433 במחוז הדרום.



הכסף שנמצא במזוודה צילום: דוברות המשטרה

במקביל, במסגרת חיפוש נוסף שנערך בשכונה 26 בעיר, פעלו הכוחות בסיוע יחידת הכלבנים של בח"מ דרום. הכלבים המיומנים סייעו באיתור אקדח, מחסניות ותחמושת מסוג 5.56. מחזיק המקום בו אותר הנשק נעצר מיד והועבר להמשך חקירה בתחנת משטרת רהט.





האמל"ח שנתפס צילום: דוברות המשטרה

במשטרת המחוז הדרומי מדגישים את חשיבות שילוב הזרועות בין האכיפה הפלילית לאכיפה הכלכלית: "משטרת ישראל תמשיך לפעול בנחישות ובכל הכלים העומדים לרשותה נגד מחוללי פשיעה וגורמים עברייניים. המטרה היא לפגוע בתשתיות הכלכליות המזינות את הפשיעה, לחזק את המשילות ולהבטיח את ביטחון הציבור בדרום".