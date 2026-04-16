"הרב זרביב הוא גם דיין וגם לוחם לכן הוא מפריע לשמאל"

הסערה סביב בחירתו של הדיין הרב אברהם זרביב להדליק משואה בטקס המשואות ביום העצמאות, הגיעה גם לתכנית 'כיפות ברזל' באולפן סרוגים.

עורך סרוגים, אריה יואלי אמר כי המציאות שבה תלמיד חכם הוא גם לוחם קרבי דורכת על היבלות של השמאל ולכן הוא כל כך מפריע להם.

אחרי שהיועץ האסטרטגי אבי וידרמן אמר כי השנה הוא לראשונה לא יצפה בטקס (ראו כתבה נפרדת) פתח יואלי בווידוי כי במשך שנים הוא לא צפה בטקס.

"אני שנים לא צפיתי בטקס המשואות כי אני אגיד לך – כי באותו זמן התפללנו תפילת חג בבית הכנסת. הטקס הוא בדיוק בשעה של ערבית... אומרים הלל שלם עם ברכה... אבל בשנים האחרונות, בעיקר מהקורונה שסגרו לנו את בתי כנסת והתפילה התקצרה ,הצלחתי להגיע לזה, תשמע – טקס מרשים. אבל מה אני אגיד לך, הוא לא מדבר אליי".

הרב זרביב הכי מייצג אותי

"אבל אני חושב שהבחירה של הרב זרביב היא טובה. היא טובה עצם זה שהוא מעורר כל כך הרבה זעם אצל השמאל, מראה שהוא ממש דורך על כל היבלות שלהם. הוא מייצג אותי – זה דיין, תלמיד חכם שגם עושה שירות מילואים בגיל שהוא צריך להיות פטור. הוא המציא שיטה שחוסכת חיי אדם; הוא הורס בתים של מחבלים במקום שייכנסו לוחמים לבתים הממולכדים, הוא בא ומפרק אותם. זה איש שהוא תורה ואיש עבודה, זה איש של צבא ואיש של אמונה, והוא מייצג אותי".

אבי וידרמן הקשה על כך שהרב זרביב לא צריך להיות "דווקא לשמאל" ויואלי השיב: דיין ציוני זה משהו שלא נבלע בשמאל, כי אצלם יש חרדי שהוא דיין ולא עושה צבא ויש לוחם שהוא חילוני ולא שומר מצוות. השילוב הזה שצריך להיות האידיאל לא נבלע. אבל הוא הכי מייצג את רוב העם".

אבי וידרמן : "הבעיה עם הרב זרביב זה לא שהוא דיין, זה לא מעניין אף אחד. אני חושב שאם יש דברים שישראל צריכה לעשות שאינם יפים בפני העולם – ישראל צריכה לעשות אותם. אוקיי? אבל לבוא ולרוץ ולהתגאות ולנפנף, אני לא בטוח שזה...".

אורן חזן: "מה זה הגלות הזאת? אני אהרוס בעזה ואראה את זה לכל העולם... אתה קצת מבולבל, אנחנו חיים במזרח תיכון שאם אתה לא אוכל אתה נאכל.

ואסף גרניט כן ראוי למשואה?

חזן הוסיף: "גם אני לא מסכים עם כל מי שנבחר להשיא משואה. אסף גרניט – על מה הוא משיא משואה? על זה שהוא בשלן? באמת על מה? הוא יכול להיות איש עסקים מאוד מוכשר ושף סבבה לגמרי... אבל על מה הוא נבחר? שיעמוד שם ויגיד 'לתפארת מדינת ישראל', מאיפה באה התפארת?

אז גם לי יש מחלוקת. אבל הטקס הוא גדול מסך חלקיו, והטקס הוא אירוע שמציין את הניצחון שלנו בנס שנקרא מדינת ישראל. ולכן אי אפשר לבטל את הטקס כי מישהו לא מתאים לנו. לאורך השנים תמיד היו אנשים שלא התאימו".

הרב זרביב הרים את רוח העם כשהיה צורך

נתנאל איזק הוסיף: "אני רוצה להגיד משהו על מה שאתה אומר... ראיינתי היום את אלוף עופר ליוס, קצין חינוך ראשי. הוא אמר דבר מאוד נכון: בסוף אלה שזוכרים את השביעי באוקטובר ומתעלמים מהמלחמה, ואלה שמסתכלים על הישגי המלחמה וכאילו מתעלמים מהכישלון שהיה והכאב הנורא – הם שזורים זה בזה. הרב זרביב, בזמן שרוח העם הייתה כל כך למטה, פתאום מגיע בן אדם על D9 הורס בתים... ומרים את הרוח של החיילים ועל זה מגיע לו כל הכבוד.

יואלי סיכם בפאנץ' כדרכו: יש לי הצעה פשרה, שבמקום משואה - ידליק את חאן יונס".