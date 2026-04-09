מכוכב מישלן לחובש קרבי: השף אסף גרניט ישיא משואה

מירי רגב הודיעה כי השף הבינלאומי אסף גרניט, שבפרוץ המלחמה התגייס להאכיל ולנחם לוחמים ומפונים, נבחר להשיא משואה בהר הרצל. רגב: "מייצג את הרוח הישראלית היוצרת והנועזת"

השרה מירי רגב, הממונה על אירועי שנת ה-78 למדינת ישראל, הודיעה היום (חמישי) לשף אסף גרניט כי נבחר להשיא משואה בטקס יום העצמאות המרכזי בהר הרצל. גרניט נבחר מקרב מומלצי הוועדה הציבורית המייעצת, כהוקרה על תרומתו לקולינריה הישראלית בעולם ועל התגייסותו יוצאת הדופן למען הלוחמים והעורף מאז ה-7 באוקטובר.

חובש על מדים ורגעים של נחמה בשטח

גרניט, מהשפים הישראלים הראשונים שכבשו את זירת המישלן הבינלאומית, נחשב לאחד השגרירים הבולטים של הקולינריה המקומית. דרך שורת מסעדותיו בארץ ובעולם, הצליח להציב את המטבח הישראלי בקדמת הבמה ויצר שפה ייחודית המחברת בין חדשנות, זהות ומסורת.

אולם נימוקי הבחירה מתמקדים לא רק בהישגיו הקולינריים, אלא בפועלו מאז השבת השחורה. ב-7 באוקטובר שהה גרניט ברומא. עם היוודע ממדי הטבח, מיהר לעלות על טיסה חזרה ארצה והתגייס למילואים כחובש. בהמשך, הבין כי יוכל לתרום בצורה משמעותית דרך הכישרון הגדול ביותר שלו – המטבח.

גרניט ירד לשטח והחל לבשל עבור הלוחמים וניצולי הטבח. האוכל שהכין העניק להם רגעי נחמה וזיכרון של בית בתוך המציאות הכאוטית. היוזמה של גרניט סחפה אחריה שפים וצוותי מטבח נוספים מכל רחבי הארץ, שהתגייסו למאמץ והפכו את ההסעדה לכלי משמעותי של חיבוק, ריפוי והעצמה לאומית.

"לחזק את ענף המסעדנות שמתמודד עם קשיים אדירים"

השרה רגב התייחסה לבחירה ואמרה: "אסף גרניט מייצג את הרוח הישראלית היוצרת, הנועזת והמתחדשת. הוא מגלם את היכולת להתחבר לשורשים ולדלות מתוכם יצירה עכשווית וחדשנית, וליצור טעמים וריחות שמחברים בין אנשים וקהילות ומגיעים להישגים חסרי תקדים".





רגב ציינה כי הבחירה בגרניט נושאת גם מסר של הוקרה לענף שחווה טלטלה עזה בשל המלחמה: "באמצעות אסף, אנחנו מבקשים לחזק את כל העובדות והעובדים בתחום המסעדות שמתמודדים עם קשיים אדירים, אך ממשיכים לחזק בדרכם את אזרחי ישראל".

בסימן: "עוצמות של התחדשות"

כפי שאושר לאחרונה בממשלה, טקס הדלקת המשואות ביום העצמאות ה-78 למדינת ישראל יעמוד השנה בסימן "עוצמות של התחדשות". את המשואות בהר הרצל צפויים להדליק נשים וגברים אשר בעשייתם מאפשרים לבצר את החוסן הלאומי, לטפח ולשקם את חבלי הארץ שספגו פגיעה קשה מאז השבעה באוקטובר, ולהוביל את המדינה בנתיבי השיקום והבנייה.