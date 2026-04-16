כיפות ברזל: האם נצליח לגייס את אורן חזן למילואים?

בדיון על טקס המשואות נשאל אורן חזן אם הוא כל כך אוהב את צה"ל, מדוע הוא לא מתגייס למילואים?. חזן הגיב כי הוא ביקש מספר פעמים והציע לרמטכ"ל: "אני קצין, עזבו את לומדי התורה – קחו אותי!"

במהלך התכנית כיפות ברזל באתר סרוגים, בדיון שעסק בטקס המשואות, והסערה סביב הבחירה ברב אברהם זרביב לטקס, החל דיון על האכזבה של השמאל מהאירוע שגלש מהר לדיון על הקריירה הצבאית של אורן חזן.

היועץ האסטרטגי אבי וידרמן הודיע כי השנה, לראשונה בחייו, הוא מתכוון להימנע מצפייה בטקס הדלקת המשואות. את הסיבה הסביר בחריפות: "זה חבורה של לקקנים – אין שם ייצוג לעם ישראל".

יתגייס למילואים? חזן ווידרמן (מתוך כיפות ברזל באולפן סרוגים)

חבר הכנסת לשעבר אורן חזן מי הגיב: למה אין ייצוג לעם ישראל? תראה את החיילים שתופסים את הדגל תראה את הדגלניות. זה עם ישראל.

למה אתה לא עושה מילואים?

וידרמן מיהר לתקוף והלל לפסים אישיים: "אני בניגוד אליך כן חייל. אתה צבוע. תגיד, למה אתה לא עושה מילואים? אתה בחור בגילי – ספר לנו."

חזן השיב כי לא זומן לשירות מילואים, אך הוסיף כי נקט יוזמה אישית: "אני אגלה לך סוד, שלחתי בקשה ואני מחכה, אפילו התקשרתי ללשכת השר, התחננתי שיקראו לי."

וידרמן בתגובה, הכריז בפומבי מול המצלמות כי הוא עצמו יחפש לו יחידה שתגייס אותו.

עזבו את לומדי התורה – קחו אותי!"

בסוף השיחה אורן אמר כי הוא קצין במילואים (שרת כקצין חיזוי מזג אוויר בחיל האוויר) וביקש שיגייסו אותו במקום את בחורי הישיבות. "אני קצין, עזבו את לומדי התורה – קחו אותי!" אמר חזן.

בסיום הויכוח הסוער, וידרמן הדגיש כי צערו על הטקס נובע דווקא מאהבה עמוקה אליו – גם בשנים שנויות במחלוקת. "עכשיו זה הפך למופע לחברי מרכז הליכוד ולכן אורן נהנה ממנו כל כך."