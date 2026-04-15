"כיפות ברזל": הפוקר של טראמפ והרשימה של בנט

כיפות ברזל בתפר שבין יום השואה ליום הזיכרון. הפסקת האש של ארה"ב ואיראן מסלימה לסגירת מצרי הורמוז. בנט מציג דמויות חדשות ברשימה והמשואה לרב אברהם זרביב מעוררת סערה.

כיפות ברזל באולפן סרוגים

התוכנית "כיפות ברזל" אירחה השבוע את עורך אתר סרוגים אריה יואלי, פרשן "כיכר השבת" יוסי סרגובסקי, היועץ האסטרטגי אבי וידרמן וחבר הכנסת לשעבר אורן חזן לדיון על סדר היום הישראלי הבוער.

בין פוקר עולמי למלחמה בלבנון

הדיון נפתח בניתוח המצב הבינלאומי והשפעתו של נשיא ארה"ב לשעבר, דונלד טראמפ. אבי וידרמן ציין כי מדובר במשחק אסטרטגי רחב: "זה נראה שדונלד טראמפ משחק פוקר ברמה הגבוהה ביותר... אני כן מעיז לנחש שיש פה תוכנית קצת יותר גדולה ממה שאנחנו רואים.

טראמפ משחק אסטרטגיה, הוא לא מיקרו-טקטיקן כמו ההנהגה שלנו פה במדינת ישראל שיורים את הטיל ואז חושבים אם הוא צריך לפגוע ומאיפה זה יבוא".

באשר למערכה מול איראן, נשמעו דעות חלוקות לגבי ההישגים. אריה יואלי ציין ש"איראן כבר לא מאיימת על ישראל מבחינה אסטרטגית", אבל מנגד "הבטיחו שלושה דברים: להשמיד את הגרעין, להפיל את המשטר ולוודא שלא יהיו טילים על ישראל. השגנו הישגים, אבל לא הגענו לניצחון".

הגזרה הצפונית עמדה גם היא במרכז הדיון, כאשר הועברה ביקורת על ניהול המערכה בלבנון. יוסי סרגובסקי תהה: "מה יהיה עוד חמש שנים? מה האסטרטגיה של ממשלת ישראל?".

אבי וידרמן תקף את התנהלות הממשלה מול הדרג המקצועי: "אנשי המקצוע שוב מגורשים כי זה לא מתאים לתחזיות של הגנרלים הדגולים שיושבים בממשלת ישראל... ראש הממשלה לא יודע איך להתמודד ופשוט מאשים את הצבא ואת השב"כ פעם אחרי פעם".

סערת בנט ו"אחים לנשק"

חשיפת המצטרפים החדשים למפלגתו של נפתלי בנט – קרן טרנר, לירן אבישר בן-חורין ויונתן שלו – עוררה ויכוח סוער סביב הקשר לארגון "אחים לנשק". אריה יואלי ניתח את המהלך: "אתה רואה את הלחץ של בנט לא להיות מזוהה עם 'אחים לנשק'... בנט מאיים בתביעת דיבה למי שיגיד שקרן טרנר הייתה שם.[יש פה התרחקות מהדבר הרדיו-אקטיבי הזה שאף אחד לא רוצה להתקרב אליו". יואלי הוסיף כי "בנט פה מושך לכיוון שמאל, כבר לא הולך למגזר".

אורן חזן תקף בחריפות את הניסיון להלבין, לשיטתו, את פעילי המחאה: "חמ"ל אזרחי זה 'אחים לנשק'... מנסים לעשות פה הלבנה לאנשים שהרסו את המדינה, שהובילו לאסון הכבד, שקראו לסרבנות. מי שקרא לסרבנות אתמול ידחוף לסרבנות גם מחר".

מנגד, אבי וידרמן הגן על המצטרפות: "קרן טרנר לא הייתה ב'אחים לנשק', היא הייתה בחמ"ל אזרחי... 'אחים לנשק' שלפני השביעי באוקטובר אינם 'אחים לנשק' של אחרי. להדביק להם תווית של שמאל זה לא נכון".

טקס המשואות: הרב זרביב במוקד

בחירתה של השרה מירי רגב ברב אברהם זרביב, מפעיל ה-D9, להשיא משואה, עוררה תגובות מעורבות. אריה יואלי תמך במאה אחוז: "זה דיין, תלמיד חכם שגם עושה שירות מילואים בגיל שהוא צריך להיות פטור. הוא המציא שיטה שחוסכת חיי אדם... הוא איש של תורה ועבודה, צבא ואמונה, והוא מייצג אותי".

גם אורן חזן שיבח את המהלך: "אני גאה שיש אחד כמותו שישיא משואה. מירי רגב באופן חריג עשתה בחירה נכונה". לעומתם, אבי וידרמן הצהיר כי לא יצפה בטקס השנה: "זאת פעם ראשונה בחיי שלא אצפה בטקס המשואות. אין שם ייצוג לעם ישראל... זה מופע לחברי מרכז הליכוד".

למי הייתם נותנים להשיא משואה?

לסיום, הציעו המשתתפים את המועמדים שלהם להשאת משואה:

· אריה יואלי: בחר בגיסתו, כנציגת נשות המילואימניקים: "הן הנשים השקופות, הלביאות שנושאות הכל על הגב שלהן כבר שנתיים וחצי. הן צריכות להרים את הלפיד לתפארת מדינת ישראל".

· אבי וידרמן: בחר בחנוך דאום כנציג החברה האזרחית: "במקום שאין ממשלה, צריך לעשות את התפקיד שלה. דאום והחברה האזרחית עושים את זה בצורה מופלאה, וזו החוזקה האמיתית של עם ישראל".

· אורן חזן: בחר בעורף הישראלי: "העורף הוכיח איתנות והקשבה. אלמלא העורף שעמד איתן מול האיום האיראני, היינו סופרים פה מתים במספרים שלא יכולנו לחלום עליהם".

· יוסי סרגובסקי: ביקש להוקיר את ניצולי השואה ואת אחדות העם: "צריך לזכור שגם שם ישבנו כולם יחד, לא משנה מי חסיד ומי ליטאי. זה המסר שצריך לזכור בימים האלה".

· נתנאל איזק: סיכם בבחירה בנכי צה"ל: "גיבורים שחיים בקרבנו וסוחבים את הפציעה כל החיים. עשרות אלפים הצטרפו למעגל הזה בשנתיים האחרונות, וזה בנפשנו ובדמנו".