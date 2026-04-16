בנוכחות בן גביר: בית המשפט דן בקצינה שסרב לקדם

בית המשפט המחוזי דן הבוקר (חמישי) בעתירתה של סגן ניצב רותי האוסליך הטוענת כי השר לביטחון לאומי, איתמר בן גביר, מונע את קידומה לתפקיד ראש מחלקת חקירות במשטרה עקב "עמדות" שהשמיעה בכנסת. באולם בית המשפט בלטו ראש אח"מ ניצב בועז בלט אשר בא לתמוך בהאוסליך והשר בן גביר.





השר בן גביר באולם בית המשפט צילום: חיים גולדברג/פלאש90

עו"ד דב גלעד כהן, המייצג את סנ"צ האוסליך, פתח במתקפה על התנהלות השר: "מדובר בקצינה מצטיינת, יש כאן פעולות הסחה של השר שהחלו ברינת סבן ונמשכות פה. זהו ניסיון להמאיס את הרשות השופטת בעיני הציבור" השופטת התערבה ושאלה ישירות: "אז למה הוא לא רוצה לקדם אותה?".



עו"ד כהן השיב כי מדובר ב"משחקי כוחות כחלק מאג'נדה פוליטית, קרב בלתי נגמר מול מערך הייעוץ המשפטי לממשלה". הוא הפנה את בית המשפט לציוציו של השר ברשתות החברתיות נגד היועצת המשפטית לממשלה: "מספיק לראות את הציוצים על 'גלי העבריינית' כדי להבין שזה הסיפור".

השופטת, שניסתה לרדת לחקר האמת, הקשתה שוב: "אני שאלתי את עצמי כמה שאלות, שאחת מהן היא – אז מה הסיפור?". בתשובתו חקר עו"ד כהן את המניעים המקצועיים שעומדים לטענתו מאחורי סיכול המינוי. "אין לי תשובה מוחלטת", הודה, אך מיד פירט: "אלה משחקי כוח בין השר בכובעו הפוליטי לבין הייעוץ המשפטי, ומאבקים בין השר לבין גורמים מסוימים באגף החקירות והמודיעין (אח"מ)".





השר בן גביר במהלך הדיון בבית המשפט המחוזי צילום: חיים גולדברג/פלאש90

כהן קשר את עיכוב הקידום לתפקידה הרגיש של האוסליך, שטיפלה בין היתר במדור ההסתות, נושא שעלה השבוע גם בדיוני בג"ץ. "מי מקבל או דוחה בקשות לפתוח בחקירות מהסוג הזה? ובמנעד האתני והלאומי בישראל, אין רק עבירות ביטוי על יהודים, יש גם מהצד השני – ולא תמיד זה נוח", רמז עורך הדין לחוסר שביעות רצונו של השר מאכיפה שוויונית בעבירות הסתה.



מנגד, עו"ד דוד פטר, מייצגו של השר בן גביר טען בדיון כי הסיבה לביטול קידומה של סנ"צ האוסליך נעוצה בכך שהיא לכאורה הטעתה את הכנסת במהלך דיון שעסק בעבירות הסתה. עם זאת, השופטת דחתה את הטענה בתקיפות, וציינה: "לא התרשמתי שיושבת קצינה בוועדת חוקה ומשקרת ומטעה כפי שטענתם".



השופטת אף רמזה למניעים אחרים שעומדים מאחורי החלטת השר, באומרה: "עולה רושם שמה שאתם רוצים זה שאותו רפ"ק ממחוז ירושלים (אודי רונן) הוא זה שיציג בנושא עבירות הסתה. אגף החקירות מפריע לכם, ומי שמפריע לכם – אתם מזיזים הצידה"



כאמור, הפרקליטות הגישה את תשובתה לעתירתה של האוסליך, הטוענת היא מבקשת מבית המשפט לקבל את העתירה, ותקפה בחריפות את התנהלות השר.



בן גביר: "את האמת שהיועמ"שית צודקת"

בתגובת הפרקליטות נכתב כי החלטתו של בן גביר "מעבירה לשוטרים ולקצינים במשטרת ישראל מסר שלא ניתן להשלים עימו". על פי העמדה שהוגשה, השר "מתנה את קידומם בצייתנות אליו לפני קיום תפקידם נאמנה, באופן ממלכתי וא-פוליטי, בהתאם להנחיות שקיבלו ממפקדיהם במשטרה".

בתוך כך, גם מפכ"ל המשטרה השיב לעתירה, אך בחר בקו זהיר יותר והגיש תגובה מצומצמת בלבד. בתגובתו הבהיר המפכ"ל כי הוא אכן תומך במינויה של סנ"צ האוסליך לתפקיד. עם זאת, הוא נמנע לחלוטין מלהביע עמדה התומכת בטענה כי התערבותו של השר בן גביר פוגעת במשטרה