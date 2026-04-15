דרמה בשומרון: חייל צה"ל נעצר בחשד להריגת פלסטיני

התפתחות דרמטית בחקירת התקרית בשומרון: חודש לאחר האירוע הסוער בכפר קוסרה שבו נהרג פלסטיני, הותר לפרסום כי המשטרה עצרה הבוקר (רביעי) משרת בצה"ל, שפעל שלא במסגרת תפקידו, בחשד לביצוע הירי הקטלני. מעצרו של החייל בוצע על ידי היחידה ללוחמה בפשיעה (יל"פ) במרחב שומרון, והוא הועבר לחקירה.

האירוע התרחש לפני כחודש, ב-14 במרץ, אז התקבל דיווח על ירי באזור הכפר קוסרה שבשומרון. על פי הדיווחים מהזירה, כתוצאה מהירי נפצעו מספר פלסטינים, ובהמשך נקבע מותו של אחד מהם. כוחות צה"ל ולוחמי מג"ב איו"ש שהוזעקו למקום פעלו באופן מיידי לפיזור ההתקהלות באזור.

במקביל, שוטרי תחנת אריאל וחוקרי הזיהוי הפלילי של מחוז ש"י, שהגיעו לזירה בליווי כוח צה"ל, החלו באיסוף ראיות וממצאים קריטיים. חקירת המשטרה, שהתנהלה בשיתוף גופי הביטחון, הובילה בסופו של דבר לפריצת הדרך ולמעצרו של החשוד.

הבוקר, עם המעבר לשלב הגלוי של החקירה, נעצר החייל על ידי היל"פ, ונשקו נתפס על ידי הכוחות. המשטרה הביאה את החשוד לדיון בבית המשפט, שם הוארך מעצרו לבקשת החוקרים עד ליום שישי הקרוב (17.4.26), לטובת המשך החקירה ובירור נסיבות פתיחתו באש.