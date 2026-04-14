מג"ד 52 נפצע קשה בדרום לבנון, צה"ל: נסיבות האירוע בבחינה

הותר לפרסום כי קצין צה"ל נפצע באורח קשה מוקדם יותר היום (שלישי) במהלך פעילות מבצעית בדרום לבנון. על פי הדיווחים, מדובר במפקד גדוד 52 של השריון, סא״ל א׳.

בצה"ל הודיעו כי נסיבות האירוע בבחינה, כשבשלב זה נבדק האם המג"ד נפגע מאש של מחבלים או מפעילות של הכוחות שפועלים במרחב. עוד נאמר כי הקצין פונה לקבלת טיפול רפואי בבית חולים, ומשפחתו עודכנה.

מוקדם יותר היום הותר לפרסום כי 11 לוחמי צה"ל מאוגדה 98 נפצעו במהלך הלילה בפעילות מבצעית מורכבת במרחב העיירה בינת ג'בל שבדרום לבנון. האירוע הקשה התרחש כתוצאה מהתפוצצות רחפן נפץ שפגע בכוחות בעת שפעלו לטיהור תשתיות טרור במרכז העיירה. כתוצאה מהפיצוץ נפצעו שלושה לוחמים באורח קשה, ושניים נפצעו באורח בינוני ושאר הלוחמים נפצעו באורח קל.

מבצע הפינוי נערך תחת אש ובשילוב של כוחות אוויר ויבשה. שני לוחמים שנפצעו באורח בינוני פונו באמצעות מסוק לבית החולים בילינסון בפתח תקווה. לבית החולים רמב"ם בחיפה פונו שלושה לוחמים נוספים, בהם אחד במצב קשה ושניים במצב בינוני.



שאר הפצועים, שמצבם הוגדר קל, פונו מהשטח באמצעות רכבים צבאיים ייעודיים שהוכנו מבעוד מועד כחלק מההיערכות הלוגיסטית של האוגדה לפינוי נפגעים מגזרת הלחימה.