אחרי 24 שעות: ארה"ב בנתונים ראשונים על המצור במיצרי הורמוז

24 שעות אחרי תחילת המצור הימי האמריקני במיצרי הורמוז, צבא ארה"ב מציג נתונים ראשוניים על הפעילות לאכיפת המצור. כל הפרטים

כ-24 שעות אחרי התחלת המצור הימי האמריקני במיצרי הורמוז, פיקוד מרכז של צבא ארה"ב (סנטקום) פרסם הערב (שלישי) נתונים ראשוניים על הפעילות לאכיפת המצור והשפעותיה על נתיב הסחר.

לפי הנתונים, מעל 10 אלף מלחים, נחתים ואנשי חיל האוויר של ארה"ב מבצעים את המשימה להטלת המצור על הספינות שנכנסות ויוצאות מהנמלים האיראניים - כשהם נעזרים ביותר מ-12 ספינות מלחמה ומעל 100 כלי טיס.

עוד נאמר כי ב-24 השעות הראשונות אף ספינה שיצאה מהנמלים באיראן הצליחה לעבור את המצור האמריקני. 6 כלי שיט מסחריים שהגיעו לאזור נדרשו להסתובב ולחזור לנמל איראני במפרץ הערבי או במפרץ עומאן.