טראמפ מאיים: "המצור התחיל, מי שיתקרב יושמד"

הנשיא טראמפ מכריז רשמית על כניסתו לתוקף של המצור הימי על איראן, ומאיים בהשמדת כל כלי שיט שיתקרב אל ספינות הצי האוכפות את המצור

טראמפ משגר מסר זועם לאיראנים: תתקרבו ותושמדו. הנשיא טראמפ הכריז רשמית על תחילת המצור הימי המלא על איראן במיצרי הורמוז, ואיים בהשמדה לכל מי שיתקרב.

יממה לאחר שהודיע על המהלך הדרמטי, ולאחר שפיקוד המרכז האמריקאי הודיע על תחילת המצור בשעה 17:00 (שעון ישראל) הנשיא טראמפ פרסם פוסט תקיף ברשתות החברתיות, בו הודיע על תחילתו של המצור ואיים בהשמדה לכל ספינה שתתקרב.

"הצי האיראני נח בתחתית הים, מושמד לחלוטין, 158 ספינות. לא פגענו בצי הסירות שלהם, מה שהם קוראים לו 'ספינות תקיפה מהירות' כי לא ייחסנו להם איום. אני מזהיר: אם מי מהסירות האלה תתקרב למצור שלנו, הם יושמדו מיד בעזרת אותה מערכת בה השמדנו את סירות סוחרי הסמים (בונצואלה), זה יהיה מהיר ואכזרי. אגב, 98.2% מפעילות ספינות הסמים בדרך לארה"ב נעצרה (בדרך זו)".