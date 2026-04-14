רק בסוף חייו: הסוד שסבו שורד השואה של דין מירושניקוב הסתיר שנים

דין מירושניקוב משתף סיפור אישי על סבו, שורד שואה שהסתיר במשך עשרות שנים את האמת מאחורי צלקת בבטנו. רק בסוף חייו נחשף הסיפור על תקיפה אלימה לאחר המלחמה - והבחירה לשתוק

לקראת יום הזיכרון לשואה ולגבורה, שיתף דין מירוקשנקוב סיפור אישי על סבו - שורד שואה, שבמשך עשרות שנים הסתיר אירוע אלים שעבר לאחר המלחמה.

במשך שנים נשא הסב צלקת בולטת בבטנו. כשנשאל עליה, נהג להשיב בפשטות: אפנדציט. המשפחה השתכנעה, והנושא לא עלה שוב. רק בשנה האחרונה לחייו בחר לספר מה באמת קרה.

תקיפה אחרי המלחמה

לדבריו, האירוע התרחש כשהיה נער באוקראינה, לאחר תום מלחמת העולם השנייה. קבוצת שיכורים זיהתה כי הוא יהודי ותקפה אותו באלימות. במהלך התקיפה נדקר בבטנו.

עם זאת, הוא לא נשאר חסר אונים. הסב היה בעל רקע באגרוף, והצליח להיאבק בתוקפים ואף לפגוע בהם.

כשהאמבולנס הגיע - הסדר היה הפוך

כוחות ההצלה שהגיעו למקום נאלצו לטפל תחילה בתוקפים שנפצעו במהלך העימות. רק לאחר מכן פונה הסב לקבלת טיפול רפואי.

הפציעה הייתה עמוקה, בצד הימני של הבטן. במהלך הניתוח הוסר גם התוספתן - ומכאן נולד ההסבר שליווה אותו במשך שנים: "אפנדציט".

בחירה לשתוק

בני משפחתו מספרים כי בחר שלא לשתף את הסיפור לאורך רוב חייו. כמו רבים מבני דורו, העדיף להתמקד בהמשך החיים ולא בעבר. רק לקראת סוף חייו, כשהרגיש נכון לשתף, נחשף הסיפור לראשונה.