פייגלין במתקפה חריפה: "בג"ץ הפך לסכנה קיומית למדינה"

יו"ר מפלגת זהות תקף את התערבות בג"ץ בהחלטות צה"ל וטען כי המושג "הזדמנויות" מחליף את עקרון הניצחון. פייגלין הזהיר מפני פגיעה במוטיבציה של הציבור האמוני: "לא נשלים עם הפיכת הצבא לפרויקט של צדק חלוקתי"

יו"ר מפלגת זהות, משה פייגלין, תוקף היום (שלישי) בחריפות את התערבות בית המשפט העליון בצה"ל וטוען כי המערכת המשפטית פוגעת בביטחון המדינה. במאמר שפרסם הגדיר פייגלין את המערכת כ"כנופיית שלטון החוק המכונה בג"ץ", וטען כי פעילותה הפכה ל"סכנה קיומית למדינת ישראל".

לדברי פייגלין, שורש הבעיה נעוץ בשימוש במושג ה"הזדמנויות" בתוך הצבא. "בעולם המושגים של בג"ץ, צה"ל אינו עוד כלי לניצחון ולהגנת העם, אלא עוגה של זכויות שיש לחלק באופן שוויוני", הסביר. הוא הוסיף כי לנגד עיני השופטים לא עומדים פטריוטיזם או כשירות מבצעית, אלא "הנדסה חברתית במסווה משפטי" שפוגעת ביסודות החיל.

פייגלין הזהיר כי הפיכת הצבא ל"פרויקט של צדק חלוקתי" תפגע במוטיבציה של הציבור האמוני ותגרום ללוחמים להדיר את רגליהם מחיל השריון. "בג"ץ ממשיך לכרסם ביסודות קיומנו באין מפריע", כתב פייגלין והדגיש כי "לא נשלים עם הפיכת צבא הגנה לישראל לפרויקט של צדק חלוקתי".

לסיום קרא פייגלין להחזיר את הריבונות לעם באמצעות שינוי שיטת בחירת השופטים. "מפלגת זהות תעביר את החוק לבחירה ישירה של שופטי בג"ץ על ידי הציבור. רק שופטים המחויבים לערכי העם יבטיחו את עתידנו", חתם את דבריו.