מטורף: זה מה שהעיתונאי הישראלי גילה במהלך הרצאה

סגירת מעגל מטלטלת במצעד החיים: העיתונאי גילה במהלך העדות - אביה של הניצולה הציל את סבו.

רגע יוצא דופן ומטלטל נרשם במהלך אירועי מצעד החיים בקרקוב, כאשר סיפור שואה משפחתי נסגר במעגל בלתי נתפס. ג'וש ארונסון, עיתונאי "מעריב", השתתף בעדותה של ניצולת השואה חנה יכין, ובמהלך דבריה הבין כי אביה, יאן ואן הולסט, היה האיש שסייע להציל את חייו של סבו בימי השואה.

יכין סיפרה בעדותה על פעילותו של אביה כחבר במחתרת ההולנדית, שפעל לזיוף מסמכי זיהוי והצלת יהודים תחת הכיבוש הנאצי. ככל שנחשפו עוד פרטים, הבין ארונסון כי מדובר ביותר מעדות היסטורית, אלא בסיפור משפחתי אישי הנוגע ישירות אליו. לדבריו, הפרטים על המסמכים המזויפים ועל נסיבות ההצלה תאמו את סיפור הישרדותו של סבו.

בשלב זה פנה ארונסון אל יכין ובני משפחתה וחשף את הקשר המפתיע: אביה של יכין הוא האיש שאפשר לסבו לשרוד.

"עבורי, הפגישה עם חנה יכין היא הרבה יותר ממפגש מקצועי. זו סגירת מעגל עמוקה והיסטורית", אמר ארונסון. "אביה, יאן ואן הולסט, היה האיש שהציל את חייו של סבי בימים האפלים ביותר של האנושות. בזכות אומץ הלב וטוב הלב שלו, המשפחה שלי קיימת היום, ואני מסוגל לעמוד כאן בקרקוב".

ארונסון הוסיף כי למפגש הייתה עבורו משמעות אישית עמוקה במיוחד. "סבי היה אדם יוצא דופן, ששילב בין מוח ללב, ובנה את היסודות של מי שאני. אחרי שחוויתי באופן אישי את מתקפת הטרור הקשה במנצ'סטר, ולאחר הרצח של בן דודי האהוב, אלי שלנג ז"ל, בפיגוע בבונדי, הפגישה הזאת מרגישה כמו מורשת חיה. אני רואה בקשר הזה מסר ישיר מסב שלמרות הכאב והשכול, אסור להפסיק לבנות".

יאן ואן הולסט נודע כאחד מאנשי המחתרת ההולנדית שפעלו להצלת יהודים בתקופת השואה. באמצעות זיוף מסמכים והברחת ילדים מהמעון שמול התיאטרון ההולנדי באמסטרדם, הוא סייע להצלת מאות בני אדם. לימים הוכר על ידי יד ושם כחסיד אומות העולם.

המפגש המרגש בין ארונסון לחנה יכין התקיים במסגרת צעדת החיים 2026, התוכנית החינוכית השנתית שמביאה משתתפים מרחבי העולם לפולין, במטרה ללמוד על זוועות השואה ולשאת את זיכרונה הלאה לדורות הבאים.