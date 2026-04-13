פיקוד העורף בעדכון חריג: אלו ההחמרות שנכנסות לתוקף

בעקבות הערכת מצב בצה"ל, הוחלט הערב על החמרת מדיניות ההתגוננות באזורים נרחבים בארץ. היכנסו לבדוק את הסטטוס המעודכן של אזור המגורים שלכם.

בהתאם להערכת המצב השוטפת של צה"ל ופיקוד העורף, פורסמו הערב (שני) עדכונים משמעותיים בהנחיות ההתגוננות לאזרחים. ההנחיות החדשות נכנסו לתוקף החל מהשעה 21:00 (13 באפריל 2026), והן צפויות להישאר בתוקף לפחות עד יום שלישי בשעה 20:00.

הצפון תחת מגבלות מחמירות

עבור תושבי הצפון, ההנחיות ממשיכות להיות קפדניות ודורשות היערכות מיוחדת של ההורים ומערכת החינוך:

אזור הנחיה קו עימות: נשאר במדרג "פעילות מצומצמת". החמרה נרשמת בכל הנוגע למוסדות החינוך – החל ממחר, ניתן יהיה לקיים פעילות חינוכית אך ורק בתוך מרחב מוגן תקני . מוסדות שלא יוכלו להכניס את כלל התלמידים לממ"ד, יאלצו למצוא פתרונות חלופיים.

גולן צפון, גליל עליון, קצרין וקדמת צבי: גם אזורים אלו נשארים במדרג "פעילות מצומצמת", אך עם הקלה מסוימת לעומת קו העימות. באזורים אלו, ניתן יהיה לקיים פעילויות חינוכיות כל עוד מובטח שניתן להגיע למרחב מוגן תקני בתוך פרק הזמן המוגדר להתגוננות.



ההנחיות החדשות צילום: פיקוד העורף

הגבלות התקהלות מקו רוחב ירושלים ועד אילת

ההפתעה המרכזית בעדכון הנוכחי נוגעת לחלקים נרחבים מאוד בשאר חלקי הארץ. פיקוד העורף החליט להטיל הגבלת התקהלות של עד 5,000 איש בשורה ארוכה של אזורים, מה שעלול להשפיע על אירועי תרבות, מופעים והתכנסויות המוניות.

האזורים בהם חלה הגבלת ההתקהלות:

גולן דרום

בקעת בית שאן והבקעה

ים המלח והערבה

ירושלים, יהודה ושפלת יהודה

לכיש ומערב לכיש

עוטף עזה

מערב הנגב, מרכז הנגב ודרום הנגב

אילת

מה לגבי שאר הארץ?

בפיקוד העורף מדגישים כי ביתר אזורי הארץ, כגון גוש דן, אזור השרון והכרמל, אין כרגע שינוי בהנחיות, והשגרה נמשכת בהתאם למדיניות הקודמת והמוכרת. עם זאת, בצה"ל קוראים לציבור להישאר דרוכים, לעקוב אחר העדכונים ביישומון פיקוד העורף, ולהישמע להוראות – שכן המציאות עשויה להשתנות בהתאם להתפתחויות בשטח.