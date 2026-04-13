משפיענית האוכל האהובה שיתפה: "יש לי סרטן"

הקונדיטורית ומשפיענית האוכל המוכרת שיתפה את עשרות אלף עוקביה באבחנה הרפואית המטלטלת שקיבלה: "מצאתי את עצמי מקבלת את הבשורה – יש לי סרטן"

הקונדיטורית ומשפיענית האוכל ליאור משיח שיתפה היום (שני) את עשרות אלף עוקביה בחדשות הרפואיות הקשות שקיבלה לאחרונה. בפוסט אישי וחשוף בחשבון האינסטגרם שלה, כתבה משיח: "אובחנתי עם סרטן השד", וניצלה את הבמה כדי להעביר מסר מציל חיים לנשים אחרות.

משיח תיארה כיצד גילתה את המחלה באופן עצמאי, דווקא בתקופה המתוחה של הלחימה. "השבוע השני למלחמה באיראן, הרגשתי אותו – גוש במקלחת. ללא ספק גוש שלא היה שם קודם", שיתפה. לדבריה, רק חצי שנה קודם לכן עברה בדיקה שגרתית אצל כירורגית שד, שפטרה את הצורך בבדיקות מעמיקות יותר בשל גילה הצעיר והיעדר היסטוריה משפחתית.

"אל תתני לאף אחד להרגיש שאת לא שווה בדיקה"

בפוסט תיארה משיח את רגעי השבר במכון הרדיולוגי ואת ההבנה שהאינטואיציה שלה הייתה נכונה, בניגוד להערכות הרפואיות המוקדמות. "נכנסתי למכונה ופשוט מיררתי בבכי. לא האמנתי שזה קורה לי. במקום מסוים אני חושבת שביקשתי בדיקות כבר קודם, אבל הרופאים קראו לזה חרדה או היפוכונדריה, ולא 'תחושת בטן'".

משיח הבהירה כי היא בוחרת לשתף את סיפורה האישי לא כדי לעורר רחמים, אלא כדי לעורר מודעות ולהציל נשים אחרות שעלולות להימצא בסיטואציה דומה. "אני כותבת את זה כי את, זו שקוראת את המילים האלה עכשיו – אני רוצה שתדעי שאני הייתי בנעליים שלך. בלי שום היסטוריה ובלי הגנים הנדרשים, מצאתי את עצמי עם האבחנה הזו".

לסיום, פנתה משיח בקריאה נרגשת לעוקבות שלה: "אני רוצה לבקש ממך – אל תקשיבי להם, תקשיבי רק לך. לכי להיבדק ותתעקשי על הבדיקות שהמערכת לא תמיד מציעה מעצמה. אני קשובה לגוף שלי, ובכל פעם מול מערכת הרפואה אני לומדת שאין טובה מתחושת הבטן שלי. אל תתני לאף אחד לגרום לך להרגיש שאת לא שווה בדיקה".