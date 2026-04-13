בכיר אמ"ן מאשר: "שדרת הפיקוד נגדעה בדקה"

בכיר באמ"ן חושף את עוצמת המכה בחיזבאללה: "בתוך דקה אחת פגענו בעשרות מפקדות וחיסלנו מאות מחבלים". צה"ל מאשר כי למעלה מ-250 מפקדים ומחבלים חוסלו בתקיפת "שאגת הארי", בהם ראשי מערכי המודיעין, הטילים והלוגיסטיקה

צה"ל אישר היום באופן רשמי כי למעלה מ-250 מחבלים ומפקדים מארגון הטרור חיזבאללה חוסלו בתקיפה הנרחבת בלבנון שנערכה ב-8 באפריל 2026, במסגרת מבצע שאגת הארי.



לפי נתוני אמ"ן ודובר צה"ל, מספר המחוסלים בביירות, בבקאע ובדרום לבנון חצה את רף ה-250, כאשר עשרות מהם חוסלו בלב הבירה הלבנונית. התקיפות הללו מהוות פגיעה מדויקת ורחבה במערכי הפיקוד והשליטה של ארגון הטרור.

גורם בכיר באמ"ן חשף את עוצמת המהלומה וציין כי בתוך דקה אחת נפגעו עשרות מפקדות של חיזבאללה וחוסלו מאות מחבלים. לדבריו, חיסולם של המפקדים המנוסים הביא לפגיעה אסטרטגית ורוחבית שהשפיעה על כל מימדי היכולות של הארגון.



הגורם הוסיף כי מדובר במפקדים עם ניסיון וידע עשיר שנגדעו בבת אחת, וכי בצה"ל מגלים בכל יום מחבלים מחוסלים נוספים שכן טרם הסתיים אומדן ההשפעה המלא של המכה.





בין המפקדים הבכירים שחוסלו בתקיפה נמנה חסן מצטפא נאצר, מפקד מטה הסיוע הלוגיסטי בחיזבאללה, שהיה אחראי על הברחת ואחסנת אמצעי לחימה והיווה גורם מרכזי בניסיונות השיקום של הארגון.



לצדו חוסלו עלי קאסם, אבו עלי עבאס ועלי חגאזי, מפקדים בכירים ביחידת המודיעין האחראית על בניית בנק המטרות ואיסוף המודיעין. כמו כן חוסל אבו מחמד חביב, סגן מפקד כוח הטילאות, שהוביל את תהליכי ההתעצמות של יחידת הטילים ושיגורים לעבר ישראל לאורך המלחמה ובמבצע חיצי הצפון בפרט.

בצה"ל מציינים כי לצד אלו חוסלו אחראים נוספים בתחומי הארטילריה וההגנה ביחידות השונות של חיזבאללה. ספירת המחוסלים נמשכת גם בשעה זו, ובצבא מבהירים כי ימשיכו לפעול בעוצמה נגד ארגון הטרור חיזבאללה