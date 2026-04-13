נתניהו עם הגולן: ראש הממשלה מציג תוכנית לחיזוק הצפון

ראש הממשלה נפגש בלשכתו עם ראש מועצת הגולן וראש מועצת קצרין, ובישר על תוכנית מורחבת להשקעה וחיזוק אזורי רמת הגולן והיישובים במרחב.

נתניהו בישר יחד עם שני ראשי הרשויות: "אני פה עם המנהיגים שלנו בקצרין ובגולן. אתם זוכרים שהיו הפגנות, ׳העם עם הגולן׳, כי היו בטוחים שאנחנו נרד לכינרת? אמרתי לכם: ׳זה לא יהיה׳. לא רק שהעם עם הגולן, אני עם הגולן, ממשלת ישראל עם הגולן, ועם ישראל עם הגולן באמת. ולכן הגולן לא רק נשאר, על זה אין ויכוח. אני דיברתי עם הנשיא טראמפ בזמנו כשהוא הכיר בריבונות שלנו בגולן, ועכשיו אנחנו באים בתנופת פיתוח אדירה, ואני מקווה לבוא לביקור בקרוב".

ראש המועצה המקומית קצרין, יהודה דואה, חגג את התוכנית ובישר: "אנחנו הולכים להצמיח את קצרין ורמת הגולן עם 3000 יחידות דיור חדשות, שיביאו 3000 משפחות חדשות לקצרין ולגולן; לחזק את האקדמיה, את המחקר, את אוניברסיטת קריית שמונה עם שלוחה אצלנו בקצרין, פקולטה ובית חולים וטרינרי, ועוד המון דברים גדולים ומשמעותיים. כפי שתמיד היית לצידנו, גם עכשיו. אתה ממשיך לצד קצרין והגולן. אנחנו מאוד מודים לך על כל ההובלה והמנהיגות. יש לנו ביטחון בהובלתך".

גם ראש המועצה האזורית גולן, אורי קלנר בירך על חיזוק האזור: "ראש הממשלה, אני חושב שהדבר הכי מרכזי שקורה היום זה שחיזקת את האסטרטגיה של מדינת ישראל דרך אזור החיץ והקשר עם הדרוזים. והיום אתה מחזק את המרחב האזרחי, ומבצר אסטרטגית את מעמדם של הגולן וקצרין, בשביל להוות קו ההגנה של מדינת ישראל במרחב הצפוני. אנחנו מודים לך מאוד על הדבר הזה".