נתניהו בהתייחסות ראשונה למצור הימי: "תומכים בעמדה התקיפה"

ראש הממשלה בנימין נתניהו התייחס היום (שני) בישיבת הממשלה להחלטה האמריקנית על הטלת מצור ימי במיצרי הורמוז, כשבדבריו הביע תמיכה בהחלטה של נשיא ארה"ב דונלד טראמפ.

נתניהו בישיבת הממשלה (וידאו: : איתי בית-און/ לע״מ, סאונד: בן פרץ/ לע״מ)

"שוחחתי אתמול עם סגן הנשיא ג'יי די ואנס. הוא צלצל אליי ממטוסו בחזרה מאסלאמאבאד, ודיווח לי בפירוט על התפתחות המו"מ - או במקרה הזה, הפיצוץ במו"מ" אמר נתניהו. "הפיצוץ בא מהצד האמריקני שלא היה יכול לסבול את ההפרה הבוטה של ההסכם לכניסה למו"מ על ידי איראן. ההסכמה הייתה שעוצרים את האש, והאיראנים מיד פותחים את המצרים. הם לא עשו את זה. האמריקנים לא היו יכולים לקבל את זה".

נתניהו סיפר כי ואנס "הבהיר לי שהנושא המרכזי שעומד על הפרק מבחינת הנשיא טראמפ וארה"ב זה הוצאת כל החומר המועשר, ולהבטיח שאין יותר העשרה בשנים הבאות, וזה יכול להיות בעשרות שנים, אין העשרה בתוך איראן. זה המוקד שלהם, כמובן שהוא גם חשוב לנו".

"מכיוון שאיראן הפרה את הכללים, הנשיא טראמפ החליט לשים עליהם מצור ימי. אנחנו כמובן תומכים בעמדה התקיפה הזאת, ואנחנו מתואמים עם ארה"ב כל הזמן" הבהיר. "הדיבורים כאילו יש בינינו נתק, זה ההפך הגמור. יעידו על כך כל מי שהיה סביב השיחה הזאת, וסביב השיחות היומיומיות שאנחנו מקיימים עם הנשיא והאנשים שלו, אנשי צוותו. זה תיאום שלא היה, יש פה דבר שלא היה. לא היה בתולדות המדינה, וגם לא היה בתולדות העם היהודי: יש לנו תיאום עם המעצמה החזקה ביותר בעולם, ויש לנו יכולת הדיפה של סכנות השמדה".

"מדינת ישראל נמצאת בשיא עוצמתה, והדבר החשוב ביותר בערב יום השואה הוא לומר את הדבר הבא: אם לא היינו פועלים, אם לא היינו לוקחים את גורלנו בידינו במדינת ישראל העצמאית, עם צה"ל וזרועות הביטחון שלנו – השמות אספהאן, נתנז, פורדו ובושהר היו נזכרים כמו אושוויץ, מיידנק וסוביבור" סיכם. "זה בדיוק כל ההבדל. הם באים להשמיד אותנו - ואנחנו קמים עליהם. בכל דור ודור הם קמים, בדור הזה אנחנו קמנו עליהם, וזה שינוי עצום שכל אזרחי ישראל צריכים לברך עליו. זה מבטיח את הדבר העיקרי: לא עוד".