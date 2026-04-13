אברי גלעד לא עוצר: "מי שחושב ככה, אסור לו לשבת בממשלה"

איש התקשורת אברי גלעד, מגיב למתקפה נגדו בשמאל בעקבות דבריו לפיהם יש להחרים את יאיר גולן וכי הוא מעדיף את בצלאל סמוטריץ' על פניו.

תחת הכותרת "חרם", כתב גלעד: "ינון מגל גזר קטע שלי מהפודקאסט המואזן בישראל, "טנדו" עם הרב גוטליב ואיתי מלפני כמה שבועות, בו אני אומר כי מפלגות גוש האיך-שלא-קוראים-לו-הפעם צריכות להחרים את יאיר גולן ומפלגתו מלשבת בממשלה הבאה, אם תוקם על ידם. כמו כן אמרתי - אני מעדיף את סמוטריץ פי מאה על יאיר גולן".

גלעד הסביר מה עומד מאחורי דבריו, וכתב: "זה נאמר לאחר אמירתו של גולן כי יעצור תקצוב התנחלויות בממשלה בה ישב. זה עיצבן אותי כי אני בעד ההתנחלויות, חגורת המגן של ישראל ומוקיר את פעילותו של סמוטריץ' בעניין הזה. האמירה הזאת של גולן הצטרפה לעוד אמירות קשות שלו, מוגזמות, ששורטות לי את הבשר, אמירות שבעיניי עשויות להכריע בוחרים שנקעה נפשם מביבי והליכוד מלהצביע למפלגות ה"גוש" פן יקבלו עויין שכזה בממשלה".

גלעד הבהיר כי אינו מתרגש מהמתקפות נגדו: "קמה סערה. מיד תחלוף. יצאו כל אנשי השמאל למצוא למה אני אדם ירוד. מוציאים מהבויידם כל מיני מציאות. שיבלו. אני עומד על דעתי - מי שלא הבין שההתנחלויות, ואפילו החוות החקלאיות הן כורח לאומי, ויש לחבקן, לא צריך לשבת בממשלה".

בסוף דבריו כתב גלעד: "אני יודע שאחר כך גולן תיקן את דבריו, וטוב עשה, אבל המילים שלי כבר נאמרו ונשכחו, ורק ינון, המאזין הלהוט של הפודקסט הזה, החייה אותן מחדש. יש לו את הכישרון הזה למצוא מילים מרפאות בכל מצב נתון. השראה".